«من أجل الترند أم على حساب الخصوصية؟»..التصوير دون إذن يفتح باب الجدل

في عصر أصبحت فيه كاميرا الهاتف في متناول الجميع، لم يعد الموقف العابر ينتهي بانتهاء لحظته، بل قد يتحول خلال دقائق إلى مقطع متداول يحصد آلاف المشاهدات والتعليقات.

وبين الرغبة في توثيق الأحداث والسعي إلى تحقيق «الترند»، تبرز قضية أكثر حساسية تتعلق بحدود تصوير الآخرين ونشر صورهم أو مقاطع فيديو لهم دون موافقتهم، خاصة عندما ترتبط المشاهد بمواقف شخصية أو خلافات أو لحظات محرجة.

- الهواتف الذكية.. تصوير بلا حدود

أصبحت الهواتف المحمولة جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، وتحولت الكاميرا إلى وسيلة سريعة لتسجيل الأحداث في الشوارع ووسائل المواصلات وأماكن العمل والتجمعات العامة.

غير أن التقاط الفيديو لا يمثل نهاية الأمر، فالمشكلة قد تبدأ عند نشر التسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة إذا كان الأشخاص الظاهرون فيه معروفين أو يمكن التعرف عليهم، إذ قد يجدون أنفسهم فجأة أمام آلاف المتابعين دون أن يكونوا قد وافقوا على ظهورهم أو تداول صورهم.

- عندما يتحول التوثيق إلى «ترند»

تظهر الأزمة بشكل أكبر خلال المشاجرات والمواقف المفاجئة، حيث يسارع البعض إلى تصوير الواقعة بهواتفهم، ثم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي بعناوين مثيرة أو تعليقات تدفع إلى زيادة التفاعل.

وفي بعض الحالات، لا يتوقف الأمر عند توثيق الواقعة، وإنما يتحول الفيديو إلى مادة للسخرية أو التنمر، بينما يواجه الأشخاص الذين ظهروا فيه تداعيات اجتماعية ومهنية قد تستمر حتى بعد انتهاء الواقعة الأصلية.

- المواطنون: «المشاهدات لا تبرر انتهاك الخصوصية»

وأعرب عدد من المواطنين عن رفضهم استخدام خصوصية الآخرين لتحقيق المشاهدات، مؤكدين أن انتشار أي فيديو على نطاق واسع قد يترك آثارًا يصعب محوها.

وقال أحد المواطنين إن تصوير بعض الوقائع قد يكون ضروريًا في حالات معينة، لكن نشر الفيديو دون موافقة الشخص الظاهر فيه قد يسبب له أضرارًا كبيرة، خاصة إذا كان المحتوى متعلقًا بموقف شخصي أو محرج.

وأوضح مواطن آخر أن من يشاهد واقعة تستوجب التوثيق يمكنه الاحتفاظ بالتسجيل وتقديمه إلى الجهات المختصة، بدلًا من نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن الشهرة والتفاعل.

فيما طرح مواطن ثالث سؤالًا يعكس جوهر الأزمة: «لو الشخص اللي ظهر في الفيديو كان حد من أهلنا، هل هنقبل إن الفيديو ينتشر؟».

- التوثيق شيء.. والنشر شيء آخر

ويؤكد مختصون أهمية التفرقة بين تسجيل واقعة بهدف توثيقها وبين نشرها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد يكون تسجيل حادث أو واقعة محل نزاع مفيدًا عند تقديمه للجهات المختصة، إلا أن ذلك لا يعني أن نشره للعامة يصبح أمرًا مبررًا، خصوصًا إذا كان يتضمن بيانات شخصية أو مشاهد محرجة أو تفاصيل تمس الحياة الخاصة للأفراد.

- تحذيرات من التعدي على الحياة الخاصة

يُعد اقتحام الحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم من الممارسات المرفوضة، لما تسببه من أضرار نفسية واجتماعية، فضلًا عن المساس بكرامة الأفراد وحقوقهم.

ويؤكد المتخصصون أن رصد الجرائم والمخالفات والتعامل معها يجب أن يتم من خلال الجهات المختصة، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها.

كما أن تصوير الأشخاص أو تسجيلهم خفية ودون علمهم أو موافقتهم قد يمثل تعديًا على خصوصيتهم، خاصة عند تداول تلك المقاطع أو الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشهير أو تحقيق الانتشار والشهرة. ومع التطور المتسارع في وسائل التكنولوجيا، أصبح من الضروري التعامل معها بمسؤولية، وعدم استخدامها كوسيلة لانتهاك خصوصيات الآخرين أو كشف أسرارهم.

وفي هذا السياق، تؤكد القيم الدينية والأخلاقية أهمية احترام خصوصية الناس وعدم التجسس عليهم أو تتبع عوراتهم، وقد ورد في سورة الحجرات: «ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضًا»، بما يعكس أهمية صون الحياة الخاصة والحفاظ على كرامة الأفراد وأعراضهم.

ومن ثم، فإن استخدام الهواتف والكاميرات ووسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يخضع لضوابط أخلاقية وقانونية واضحة، بحيث لا تتحول التكنولوجيا من وسيلة للتواصل وتبادل المعلومات إلى أداة للإساءة أو التشهير أو انتهاك خصوصية الآخرين.

- كاميرات المراقبة.. وسيلة مهمة لكشف الحقيقة

في المقابل، تمثل كاميرات المراقبة المثبتة أمام المحال والمنشآت وفي بعض الأماكن العامة وسيلة مهمة لتوثيق الأحداث، إذ تساعد التسجيلات في كشف ملابسات العديد من الوقائع، وقد تسهم في حسم الخلافات من خلال عرض المشهد كاملًا بدلًا من الاعتماد على مقاطع قصيرة أو مجتزأة يتم تداولها على مواقع التواصل.

وتبرز أهمية صيانة كاميرات المراقبة بصورة مستمرة والحفاظ على التسجيلات، مع تسليمها للجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية عند الحاجة، بما يضمن الاستفادة منها كوسيلة لتقصي الحقيقة بدلًا من استخدامها للتشهير.

- حذف المنشور لا يمحو آثار الفيديو

وقد يعتقد البعض أن حذف الفيديو ينهي المشكلة، إلا أن الواقع الرقمي أكثر تعقيدًا؛ فبمجرد انتشار المقطع يمكن تحميله وإعادة نشره عبر صفحات وحسابات أخرى، ما يجعل السيطرة على تداوله أمرًا بالغ الصعوبة.

وقد تمتد تداعيات الفيديو إلى الحياة الاجتماعية والمهنية للشخص الذي ظهر فيه، حتى بعد انتهاء الواقعة الأصلية، وهو ما يجعل قرار النشر مسؤولية لا تقل أهمية عن قرار التصوير نفسه.

- قبل الضغط على «نشر».. فكر جيدًا

منحت التكنولوجيا الحديثة الجميع قدرة غير مسبوقة على التصوير والتوثيق، لكنها في الوقت نفسه فرضت مسؤولية أكبر في التعامل مع صور الآخرين ومعلوماتهم وحياتهم الخاصة.

ويبقى الفارق واضحًا بين التوثيق المسؤول الذي يستهدف حفظ حق أو إثبات واقعة للجهات المختصة، وبين استغلال صور الآخرين لتحقيق المشاهدات والشهرة.

فالفيديو الذي قد يراه البعض مجرد «لقطة للترند» لا تتجاوز مدتها دقائق، قد يتحول بالنسبة للشخص الذي ظهر فيه إلى أزمة حقيقية تمتد آثارها لفترة طويلة.. ولذلك، يبقى السؤال الأهم قبل الضغط على زر «نشر»: هل يستحق تحقيق المشاهدات أن يكون على حساب خصوصية إنسان آخر؟

