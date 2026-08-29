سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يسجل 6485 جنيهًا والجنيه الذهب بـ51880

يبحث عدد كبير من المواطنين والمستثمرين بشكل يومي عن سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر، في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها المعدن الأصفر، واهتمام الراغبين في الشراء أو البيع بمعرفة أحدث الأسعار المتداولة في الأسواق ومحال الصاغة.

وتحظى أسعار الذهب بمتابعة واسعة، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، إلى جانب متابعة سعر الجنيه الذهب وعياري 18 و24.

أسعار الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026

وبحسب التقارير المعلنة بشأن أسعار الذهب اليوم في مصر، والتي شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 29 أغسطس 2026، وفق الأسعار الواردة في التقرير.

وجاءت أسعار الذهب لمختلف الأعيرة على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 18: سجل نحو 5558 جنيهًا للجرام.

سجل نحو 5558 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 21: بلغ نحو 6485 جنيهًا للجرام.

بلغ نحو 6485 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 24: وصل إلى نحو 7411 جنيهًا للجرام.

وصل إلى نحو 7411 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب: سجل نحو 51880 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6485 جنيهًا، ليواصل تصدره قائمة الأعيرة الأكثر بحثًا واهتمامًا من جانب المواطنين في السوق المصرية.

ويستخدم عيار 21 على نطاق واسع في المشغولات الذهبية داخل مصر، ولذلك فإن تحركات سعره تعد من أبرز المؤشرات التي يتابعها المستهلكون عند اتخاذ قرار شراء المشغولات أو الاستثمار في الذهب.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5558 جنيهًا، وفق الأسعار المعلنة

ويتميز عيار 18 بانتشاره في العديد من تصميمات المشغولات الذهبية، ويقبل عليه بعض المشترين باعتباره أقل سعرًا مقارنة بعياري 21 و24، مع اختلاف المصنعية بحسب التصميم والمحل ونوع المشغولات.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7411 جنيهًا، ويعد هذا العيار من أعلى درجات نقاء الذهب المتداولة في السوق.

ويحظى عيار 24 باهتمام خاص من جانب بعض المستثمرين والمتعاملين في الذهب، نظرًا لارتفاع نسبة الذهب الخالص فيه مقارنة بالأعيرة الأقل.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 إلى نحو 51880 جنيهًا، وفق الأسعار الواردة في التقرير.

ويتابع المواطنون سعر الجنيه الذهب باعتباره أحد أشكال الاستثمار في المعدن الأصفر، خاصة مع اختلاف تكلفته عن المشغولات الذهبية التي قد تتضمن مصنعية ورسومًا إضافية تختلف من منتج إلى آخر.

هل تشمل أسعار الذهب المصنعية؟

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب المعلنة للجرام لا تعني بالضرورة السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية، إذ قد تضاف المصنعية والدمغة والرسوم المقررة بحسب نوع المشغولات ومحل البيع.

كما يمكن أن تختلف قيمة المصنعية من قطعة ذهبية إلى أخرى، وفق التصميم والوزن وطريقة التصنيع، ولذلك يُنصح المستهلك بمعرفة السعر النهائي للقطعة قبل إتمام عملية الشراء.

متابعة أسعار الذهب في مصر

وتتغير أسعار الذهب في السوق المصرية بصورة مستمرة، متأثرة بعدد من العوامل المحلية والعالمية، وهو ما يجعل متابعة السعر قبل الشراء أو البيع أمرًا مهمًا للمستهلكين.

وبحسب الأسعار الواردة اليوم السبت 29 أغسطس 2026، سجل عيار 21 نحو 6485 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5558 جنيهًا، بينما بلغ عيار 24 نحو 7411 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 51880 جنيهًا.