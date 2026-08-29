إيران تحيل قضية اغتيال علي خامنئي و4 من أفراد عائلته إلى المحكمة

أحالت السلطات القضائية الإيرانية قضية الهجوم الذي أسفر عن مقتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي و4 من أفراد عائلته إلى المحكمة، وذلك بعد الانتهاء من إعداد لائحة الاتهام وملاحقة المتهمين في القضية، وفق ما أوردته وكالة «ميزان» الإيرانية.

وأعلن المدعي العام في طهران، علي صالحي، إحالة لائحة الاتهام إلى المحكمة تمهيدًا لبدء نظر القضية، موضحًا أن الإجراءات القضائية شملت جميع المتهمين المرتبطين بالهجوم.

إحالة لائحة الاتهام إلى المحكمة

وقال المدعي العام في طهران إن جميع المتهمين في القضية خضعوا للملاحقة القضائية، مشيرًا إلى أن لائحة الاتهام تضمنت عددًا من الاتهامات، من أبرزها تهمة «الإفساد في الأرض من خلال عمل إرهابي» وفقًا للقوانين الإيرانية.

وأوضح صالحي أن العملية التي استهدفت أحد أعلى المناصب السياسية والقيادية في الجمهورية الإسلامية، بحسب ما ورد في لائحة الاتهام، كانت تهدف إلى زعزعة هيكل الحكم والتأثير بالقوة على سياسات البلاد.

وتأتي إحالة القضية إلى المحكمة بعد استكمال الإجراءات التي قالت السلطات الإيرانية إنها اتخذتها بحق المتهمين، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من المسار القضائي الخاص بالهجوم.

اتهامات مرتبطة بزعزعة نظام الحكم

وبحسب تصريحات المدعي العام في طهران، فإن الاتهامات لا تقتصر على تنفيذ الهجوم، وإنما ترتبط أيضًا بما وصفته السلطات الإيرانية بمحاولة التأثير على بنية الحكم والسياسات العامة في البلاد باستخدام القوة.

وأشار صالحي إلى أن إعداد لائحة الاتهام تم بالاستناد إلى القوانين الإيرانية، إلى جانب مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأضاف أن هذه القواعد، بحسب حديثه، تتضمن بشكل خاص ما يتعلق بحماية المدنيين وحظر استهدافهم، في إشارة إلى ما وصفته السلطات بالاعتبارات القانونية المرتبطة بالهجوم والضحايا الذين سقطوا خلاله.

تفاصيل الهجوم الذي وقع في 28 فبراير

وكان الهجوم الذي وقع في 28 فبراير قد أسفر، وفقًا للمعلومات الواردة في التقرير، عن مقتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، إلى جانب 4 من أفراد عائلته.

وشملت قائمة أفراد العائلة الذين لقوا حتفهم خلال الهجوم كلًا من مصباح الهدى باقري كني، وبشرى خامنئي، وزهرا محمدي كلبايغاني، وزهرا حداد عادل.

وتحول الهجوم إلى واحدة من أبرز القضايا التي تعاملت معها السلطات الإيرانية، في ظل ارتباطها بمقتل شخصية كانت تتولى أعلى منصب ديني وسياسي في إيران، إلى جانب سقوط عدد من أفراد عائلته.

مقتل زوج ابنة خامنئي وابنته وحفيدته

ووفق التفاصيل التي أوردها التقرير، كان مصباح الهدى باقري كني، زوج هدى خامنئي، من بين ضحايا الهجوم.

كما قُتلت بشرى خامنئي، ابنة علي خامنئي، إلى جانب ابنتها البالغة من العمر 14 شهرًا، بحسب ما ورد في المعلومات المنشورة بشأن القضية.

وشملت قائمة الضحايا أيضًا زهرا محمدي كلبايغاني، بينما كانت زهرا حداد عادل، زوجة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، رابع أفراد العائلة الذين لقوا حتفهم خلال الهجوم.

بداية مرحلة المحاكمة

ومع إحالة لائحة الاتهام إلى المحكمة، تنتقل قضية اغتيال علي خامنئي وأفراد من عائلته إلى مرحلة قضائية جديدة، بعد إعلان السلطات الإيرانية ملاحقة جميع المتهمين في القضية.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام، والتي تتضمن اتهامات مرتبطة بالإرهاب وتهديد بنية الحكم، وفقًا لما أعلنته النيابة الإيرانية.

وتؤكد السلطات الإيرانية أن الإجراءات القضائية في القضية تستند إلى التشريعات المحلية، مع الاستناد كذلك إلى مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين وحظر استهدافهم.

وبذلك، تصبح إحالة القضية إلى المحكمة خطوة رسمية نحو بدء نظر الاتهامات المتعلقة بالهجوم الذي أودى بحياة علي خامنئي و4 من أفراد عائلته، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة.