نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2026.. موعد إعلان النتائج بعد انتهاء الامتحانات

تترقب آلاف الأسر المصرية إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2026، بالتزامن مع اقتراب انتهاء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، وسط حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائجهم والاستعداد للمرحلة التالية، خاصة أعمال تنسيق القبول بالجامعات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2026، موضحة أن النتائج سيتم إعلانها عقب الانتهاء من الامتحانات وأعمال التصحيح ورصد الدرجات، حتى يتمكن الطلاب الناجحون من استكمال إجراءات التنسيق والالتحاق بالتعليم الجامعي.

موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2026

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني تنتهي يوم الاثنين 31 أغسطس 2026، على أن يتم إعلان النتيجة بعد انتهاء الامتحانات بفترة قصيرة.

وأوضحت الوزارة أن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2026 من المقرر إعلانها خلال 48 ساعة من انتهاء الامتحانات، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وتجهيز النتيجة للإعلان الرسمي.

وبناءً على هذا الموعد، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور ظهور النتيجة خلال الأيام الأولى من شهر سبتمبر، بما يسمح للطلاب المستوفين لشروط النجاح باستكمال إجراءات تنسيق القبول بالجامعات.

استمرار أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة

تواصل كنترولات الثانوية العامة حاليًا أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب، خاصة طلاب النظام الجديد الذين انتهوا من أداء امتحاناتهم يوم الخميس 27 أغسطس الجاري.

وتعمل اللجان المختصة على الانتهاء من مراجعة أوراق الإجابات وإتمام عمليات تقدير الدرجات، تمهيدًا لإعداد النتيجة النهائية وإرسالها إلى الجهات المختصة لاعتمادها وإعلانها للطلاب.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع استمرار امتحانات بعض الطلاب حتى الموعد المحدد رسميًا لانتهاء امتحانات الدور الثاني، على أن تبدأ بعدها المرحلة النهائية لإعلان النتائج.

انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة يوم السبت 22 أغسطس 2026.

وجرت الامتحانات وسط استعدادات مكثفة من جانب الوزارة، مع متابعة أعمال اللجان من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف ضمان انتظام الامتحانات وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة للطلاب خلال فترة أداء الاختبارات.

وتستهدف امتحانات الدور الثاني الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط دخول الامتحانات، وفق القواعد التي حددتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي.

أعداد طلاب الدور الثاني بالنظام الحديث

بلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالنظام الحديث 211 ألفًا و908 طلاب وطالبات.

وجاء توزيع الطلاب على الشعب والنظم المختلفة على النحو التالي:

بلغ عدد طلاب الشعبة العلمية «علوم» 125 ألفًا و720 طالبًا وطالبة .

. بلغ عدد طلاب الشعبة العلمية «رياضيات» 25 ألفًا و901 طالب وطالبة .

. وصل عدد طلاب الشعبة الأدبية إلى 56 ألفًا و431 طالبًا وطالبة .

. بلغ عدد طلاب النظام الدولي 3 آلاف و856 طالبًا وطالبة.

وتعكس هذه الأرقام حجم أعداد الطلاب المشاركين في امتحانات الدور الثاني بالنظام الحديث، والتي تجري أعمال تصحيحها ورصد درجاتها بالتوازي مع انتهاء الامتحانات.

أعداد طلاب النظام القديم

أما بالنسبة إلى طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم، فقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 1027 طالبًا وطالبة.

وجاء توزيع طلاب النظام القديم وفق الشعب الدراسية كالتالي:

549 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية «علوم».

بالشعبة العلمية «علوم». 120 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية «رياضيات».

بالشعبة العلمية «رياضيات». 358 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية.

وتواصل الجهات المختصة التعامل مع أوراق إجابات الطلاب وفق الإجراءات المحددة لأعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، تمهيدًا لإعلان النتيجة.

نتيجة الدور الثاني والاستعداد لتنسيق الجامعات

ويكتسب موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2026 أهمية كبيرة للطلاب، نظرًا لارتباطه بإجراءات تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للطلاب الذين يستوفون شروط الالتحاق بالتعليم العالي.

ومن المنتظر أن تبدأ الجهات المعنية إجراءات الطلاب الناجحين بعد ظهور النتيجة، وفق القواعد والمواعيد التي يتم الإعلان عنها رسميًا.

وبذلك، يترقب طلاب الدور الثاني وأولياء أمورهم انتهاء امتحانات الثانوية العامة يوم 31 أغسطس، ثم إعلان النتائج خلال 48 ساعة من انتهاء الامتحانات، بعد استكمال عمليات التصحيح ورصد ومراجعة الدرجات، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة تتعلق بالتنسيق والالتحاق بالكليات والمعاهد.