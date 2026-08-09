السويدي إلكتريك تكرم خريجي برامجها التدريبية وتواصل الاستثمار في تمكين الشباب

في إطار مبادرة يحرص المهندس أحمد السويدي على تنظيمها سنوياً منذ عام 2021، نظمت مجموعة السويدي إلكتريك حفلها السنوي للتخرج والتكريم، الذي يعد أحد أبرز الفعاليات المؤسسية السنوية للمجموعة، لتكريم نخبة جديدة من خريجي برامج التعلم والتطويرLearning & Development ، بحضور عدد كبير من قيادات الشركة وممثلي قطاعات الأعمال المختلفة، إلى جانب ممثلي المؤسسات الأكاديمية والجامعات وشركاء التدريب، وذلك في إطار استراتيجيتها لترسيخ ثقافة التعلم المستمر والاستثمار في رأس المال البشري وبناء كوادر المستقبل.



وشهد الحفل تكريم أبناء العاملين المتفوقين بالثانوية العامة، إلى جانب خريجي برامج التدريب الصيفي، وبرنامج التدريب التعاوني (Co-Op)، وبرنامج تطوير الخريجين (GDP)، وبرنامج تطوير الكوادر في المراحل المهنية المبكرة من الادارة (ECDP)، فضلاً عن خريجي الأكاديميات التخصصية بالشركة.

كما تضمن الحدث تقديم جوائز للأداء الاستثنائي والابتكار للموظفين أصحاب المساهمات الملموسة، وتكريم النماذج الداعمة لبرامج التدريب والتطوير، إلى جانب ممثلي الجامعات والمؤسسات التدريبية الخارجية لجهودهم في دعم الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الصناعي والأكاديمي.

وفي هذا السياق، أكد وليد طايل، رئيس قطاعات الموارد البشرية بشركة السويدي إلكتريك، أن تمكين الشباب يمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية للمجموعة ، مشيرًا إلى أن الشباب دون سن الأربعين يمثلون أكثر من 70% من إجمالي العاملين بالسويدي إلكتريك، وهو ما يعكس إيمان الشركة بأن الاستثمار في الكفاءات الشابة هو المحرك الرئيسي للابتكار والنمو المستدام.



وأضاف الأستاذ وليد طايل: "يمثل حفل التخرج والتكريم السنوي محطة للاحتفاء بثمار برامج التدريب والتطوير التي ننفذها على مدار العام، وتجسيدًا لثقافة التعلم المستمر التي نحرص على ترسيخها داخل المجموعة، ولا يقتصر دور هذه البرامج على تنمية المهارات الفنية والمهنية، بل يمتد إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات والقيادات القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل وقيادة التحولات في مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية، كما نفخر بشراكاتنا الاستراتيجية مع الجامعات والمؤسسات التدريبية، التي تسهم في بناء كوادر تمتلك المعرفة والمهارات والخبرات العملية اللازمة لدعم التنمية الصناعية داخل مصر وخارجها."