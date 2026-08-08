موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 للموظفين.. جدول الأيام والحد الأدنى للأجور

يبحث ملايين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات أغسطس 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد إتاحة المستحقات المالية للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية المختلفة.

وأعلنت وزارة المالية الجدول الزمني المحدد لصرف مرتبات شهر أغسطس 2026، موضحة مواعيد إتاحة الرواتب لكل جهة، إلى جانب مواعيد صرف المتأخرات، وذلك في إطار تنظيم عملية صرف المستحقات وتجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.

موعد صرف مرتبات أغسطس 2026

وفقًا للجدول المعلن من وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية اعتبارًا من الأحد 23 أغسطس 2026.

وأوضحت الوزارة أن تحديد أكثر من يوم لصرف المرتبات يستهدف تنظيم عملية حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية، مع التأكيد على عدم ضرورة توجه جميع العاملين إلى ماكينات الصراف الآلي في اليوم الأول من الصرف.

ومن المقرر أن تستمر عملية صرف مرتبات أغسطس وفقًا للمواعيد المحددة لكل جهة، مع إتاحة المستحقات عبر وسائل الصرف الإلكترونية والمصرفية المختلفة.

جدول صرف مرتبات أغسطس 2026 للوزارات

تبدأ أولى شرائح صرف مرتبات أغسطس يوم الأحد 23 أغسطس 2026، وتشمل عددًا من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة.

كما تشمل هذه المرحلة الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارات التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مديريات الطرق والنقل.

صرف المرتبات يوم 24 أغسطس

ويستكمل صرف مرتبات شهر أغسطس يوم الاثنين 24 أغسطس 2026، للعاملين بعدد من الوزارات والجهات، من بينها التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي.

وتضم قائمة الجهات أيضًا وزارات التربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، إلى جانب المحكمة الدستورية العليا، والأزهر، ودار الإفتاء المصرية، وهيئة النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

موعد صرف المتخلفين عن صرف المرتبات

حددت وزارة المالية أيام 25 و26 و27 أغسطس 2026 لصرف مرتبات العاملين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة لهم.

ويأتي تقسيم مواعيد الصرف بهدف إتاحة المرونة أمام الموظفين، وتقليل الضغط على منافذ الصرف المختلفة خلال أيام صرف المرتبات.

أماكن صرف مرتبات أغسطس 2026

يمكن للعاملين بالدولة الحصول على مرتباتهم خلال فترة الصرف من خلال عدد من الوسائل المتاحة، دون الاقتصار على ماكينات الصراف الآلي.

وتشمل وسائل صرف مرتبات أغسطس 2026 ما يلي:

ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك.

التابعة للبنوك. فروع البنوك المختلفة.

المحافظ الإلكترونية المرتبطة بحسابات الموظفين.

بطاقات ميزة .

. تطبيقات وخدمات الدفع الرقمي المتاحة.

ويُنصح الموظفون باستخدام وسائل الدفع والصرف الإلكتروني المتاحة لتجنب التكدس، خاصة خلال الأيام الأولى لإتاحة المرتبات.

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة

يتزامن صرف مرتبات أغسطس 2026 مع تطبيق شرائح الحد الأدنى للأجور وفقًا للزيادات المقررة للعاملين بالدولة، حيث تختلف قيمة الحد الأدنى بحسب الدرجة الوظيفية للموظف.

وبحسب الجدول المعلن، جاءت قيم الحد الأدنى للمرتبات على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.

14 ألفًا و900 جنيه. الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.

12 ألفًا و900 جنيه. درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.

11 ألفًا و400 جنيه. الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10 آلاف و800 جنيه.

10 آلاف و800 جنيه. الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9 آلاف و500 جنيه.

9 آلاف و500 جنيه. الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

9 آلاف و100 جنيه. الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9 آلاف و300 جنيه.

9 آلاف و300 جنيه. الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

9 آلاف و100 جنيه. الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 8 آلاف و100 جنيه.

نصائح للموظفين عند صرف المرتبات

ومع بدء صرف مرتبات أغسطس 2026، لا يشترط حصول الموظف على راتبه في أول يوم من أيام الصرف، إذ تتاح المستحقات وفقًا للجدول الزمني المخصص لكل جهة حكومية.

كما يمكن للموظفين الاستفادة من المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع وماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك، بما يتيح توزيع عملية الصرف على عدة أيام ويحد من الازدحام.

وبذلك يبدأ موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 يوم 23 أغسطس، بينما تستمر عملية الصرف وفق الجدول المعلن حتى أيام 25 و26 و27 أغسطس للعاملين الذين تخلفوا عن المواعيد المحددة، مع إتاحة الرواتب من خلال مجموعة متنوعة من وسائل الصرف المصرفية والإلكترونية.