موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026.. وزارة المالية تحدد موعد نزول الرواتب وجدول الحد الأدنى للأجور

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد صرف الرواتب وبدء العام الدراسي الجديد، وما يرتبط به من زيادة في الالتزامات والمصروفات لدى الأسر المصرية.

وتأتي مرتبات شهر سبتمبر ضمن أولى دفعات الرواتب التي يتم صرفها بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو 2026، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية ضمن حزمة تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 للعاملين بالدولة، حيث يبدأ صرف الرواتب اعتبارًا من يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، وفقًا للجدول الزمني المعلن من الوزارة.

ويستطيع الموظفون الحصول على مستحقاتهم المالية من خلال الوسائل والقنوات المصرفية والإلكترونية المتاحة، بما يساهم في تسهيل عملية صرف المرتبات وتقليل الحاجة إلى التوجه إلى مقار العمل أو الانتظار أمام منافذ الصرف.

ويأتي صرف راتب شهر سبتمبر في موعده المحدد وفق الخطة الزمنية التي أعلنتها وزارة المالية لصرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة والجهات الحكومية المختلفة.

موعد صرف متأخرات مرتبات سبتمبر 2026

وبجانب تحديد موعد صرف المرتبات، أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين بالدولة عن شهر سبتمبر.

وشملت مواعيد صرف المتأخرات أيام الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر والخميس 10 سبتمبر 2026، وفقًا للجدول المعلن من وزارة المالية.

وتشمل المتأخرات المستحقات التي يتم صرفها للعاملين وفقًا للإجراءات والقواعد المنظمة لكل جهة حكومية، على أن يتم إتاحة مبالغ المرتبات في المواعيد المحددة عبر منافذ الصرف المختلفة.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

يمكن للموظفين صرف مرتبات سبتمبر 2026 من خلال عدد من الوسائل المتاحة، دون الحاجة إلى التوجه إلى جهة العمل للحصول على الراتب.

وتتضمن وسائل صرف المرتبات ماكينات الصراف الآلي ATM، وفروع البنوك، ومكاتب البريد المصري، بالإضافة إلى وسائل الدفع الإلكتروني والمحافظ والبطاقات المخصصة لصرف مستحقات العاملين، وفقًا للوسيلة المتاحة لكل موظف والجهة التي يعمل بها.

وتتيح هذه الوسائل للعاملين الحصول على رواتبهم بصورة أكثر سهولة، خاصة مع إمكانية استخدام ماكينات الصراف الآلي على مدار اليوم وفقًا للقواعد المنظمة لكل بنك أو جهة مقدمة للخدمة.

مرتبات سبتمبر 2026 بعد الزيادة الجديدة

يأتي صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 بعد بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أجور العاملين بالدولة مع مرتبات شهر يوليو الماضي، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بحسب البيانات المعلنة من وزارة المالية.

وتختلف قيمة الراتب الذي يحصل عليه الموظف من شخص إلى آخر وفقًا للدرجة الوظيفية والمستحقات المقررة، لذلك لا يحصل جميع العاملين على القيمة نفسها من المرتبات.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد زيادة 2026

وبحسب البيانات الواردة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة، جاءت الحدود الدنيا للمرتبات وفق الدرجات الوظيفية على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: يبدأ الحد الأدنى من 14 ألفًا و900 جنيه شهريًا.

يبدأ الحد الأدنى من 14 ألفًا و900 جنيه شهريًا. الدرجة العالية: يبلغ الحد الأدنى 12 ألفًا و900 جنيه.

يبلغ الحد الأدنى 12 ألفًا و900 جنيه. درجة مدير عام: يصل الحد الأدنى إلى 11 ألفًا و400 جنيه.

يصل الحد الأدنى إلى 11 ألفًا و400 جنيه. الدرجة الأولى: يبلغ الحد الأدنى 10 آلاف و800 جنيه.

يبلغ الحد الأدنى 10 آلاف و800 جنيه. الدرجة الثانية: يصل الحد الأدنى إلى 9 آلاف و500 جنيه.

يصل الحد الأدنى إلى 9 آلاف و500 جنيه. الدرجة الثالثة: يبلغ الحد الأدنى 9 آلاف و100 جنيه.

وتختلف القيمة النهائية التي يحصل عليها الموظف وفقًا للدرجة الوظيفية والمستحقات والبدلات والعناصر المالية المقررة لكل جهة، لذلك فإن الحد الأدنى لا يمثل بالضرورة إجمالي قيمة ما يتم صرفه لكل موظف.

موعد نزول مرتب سبتمبر 2026

وبناءً على الجدول المعلن، يبدأ صرف مرتب سبتمبر 2026 يوم الخميس 24 سبتمبر للعاملين بالدولة، مع إمكانية الحصول على الراتب عبر ماكينات الصراف الآلي والبنوك ومكاتب البريد ووسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.

ويأتي صرف المرتبات بالتزامن مع استمرار تطبيق الزيادات الجديدة التي بدأ العمل بها اعتبارًا من يوليو 2026، ضمن الإجراءات المعلنة لتحسين دخول العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور.