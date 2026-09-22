عمل الأطفال تحت المجهر.. وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية تبحثان دور الإعلام

تبحث وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، كيفية تحويل التغطية الصحفية لقضية عمل الأطفال من مجرد نقل الوقائع إلى محتوى أكثر تأثيرًا في وعي المجتمع، في وقت تفرض فيه المنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي تغييرات متسارعة على العمل الإعلامي.

ويرصد الموجز في هذه السطور تفاصيل ملتقى «الإعلام وعمل الأطفال: من التغطية إلى التأثير» على النحو الآتي.

ملتقى الإعلام وعمل الأطفال: من التغطية إلى التأثير

يناقش ملتقى «الإعلام وعمل الأطفال: من التغطية إلى التأثير»، الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء، سبل تطوير تناول قضايا حقوق الطفل، إلى جانب مستجدات جهود القضاء على أشكال عمل الأطفال، والمسؤولية المهنية للصحفيين عند التعامل مع القضايا المرتبطة بالأطفال.

ويشارك في الملتقى، الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في الإسكندرية خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026، عدد من الصحفيين والإعلاميين المهتمين بقضايا العمل، ضمن حوار مهني تحت مظلة «إعلام مسؤول لعالم عمل متغيّر».

وافتتح فعاليات الملتقى وزير العمل حسن رداد، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان، وسط مناقشات تتناول كذلك تأثير التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي على الممارسة الصحفية، وكيفية الحفاظ على الدقة والمهنية عند التعامل مع قضايا العمل وحقوق الطفل.

وزير العمل

وزير العمل: الإعلام يمكن أن يتحول من التغطية إلى التأثير

وقال وزير العمل حسن رداد إن الإعلام يمثل شريكًا أساسيًا في منظومة العمل، ولا يقتصر دوره على نقل الأخبار والفعاليات، بل يمتد إلى بناء الوعي وتصحيح المفاهيم وتسليط الضوء على التحديات وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.

وأوضح أن أهمية الدور الإعلامي تتزايد في قضايا العمل، لارتباطها بحياة ملايين المواطنين، بما يشمل فرص التشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية والسلامة والصحة المهنية وحقوق العمال وأصحاب الأعمال، إلى جانب مستقبل الأجيال الجديدة.

وأشار إلى أن التناول الإعلامي المسؤول يمكن أن يتحول من مجرد تغطية للحدث إلى أداة للتغيير والتأثير، عندما يستند إلى معلومات دقيقة وفهم للتشريعات ومراعاة لطبيعة القضايا الإنسانية والاجتماعية.

ملتقى الإعلام وعمل الأطفال

حماية الأطفال مسؤولية مشتركة

وأكد وزير العمل أن قضية عمل الأطفال من الملفات التي تحتاج إلى تناول إعلامي واعٍ ومسؤول، مشيرًا إلى أن حماية الطفل من الاستغلال لا تقع على عاتق جهة واحدة، وإنما تتطلب تكامل جهود الدولة والأسرة والمجتمع المدني وأصحاب الأعمال ووسائل الإعلام.

وأوضح أن حماية الأطفال تبدأ بتوفير بيئة تضمن التعليم والرعاية والتأهيل وتحميهم من الاستغلال، بالتوازي مع دعم الأسر وتمكينها اقتصاديًا وتوفير مسارات آمنة ومستدامة للأجيال الجديدة.

وأشار إلى أن الدولة تنفذ سياسات وبرامج لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال من خلال الحماية والتوعية والتدخلات المتكاملة.

الذكاء الاصطناعي يغير المشهد الإعلامي

وتناول رداد التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي وانتشار المنصات الرقمية وتطور أدوات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تفرض إعادة النظر في طبيعة الرسالة الإعلامية وطرق الحفاظ على المهنية والدقة والمصداقية مع سرعة تداول المعلومات وتعدد مصادرها.

وقال إن الملتقى يمثل مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية والصحفيين والإعلاميين، بهدف تطوير الممارسات المهنية في تناول قضايا العمل وتحويل التغطية الإعلامية إلى وعي وتأثير.

منظمة العمل الدولية: لكل إحصائية طفل وأسرة وظروف خاصة

من جانبه، قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان إن عمل الأطفال ظاهرة عالمية معقدة لا يمكن اختزالها في الأرقام، موضحًا أن وراء كل إحصائية طفلًا وأسرة وظروفًا خاصة.

وأكد أن وسائل الإعلام لديها مسؤولية في إبراز هذه الوقائع وتناولها بدقة ومسؤولية، مع الحفاظ على كرامة الأطفال وخصوصيتهم ومصالحهم الفضلى في كل قصة إعلامية.

وأوضح أن برنامج الملتقى يتناول عمل الأطفال من زوايا مختلفة، تشمل الأطر الوطنية والدولية، والواقع والتحديات على الأرض، والتغطية الإعلامية الأخلاقية، إلى جانب كيفية تقديم الموضوعات الفنية والمعقدة في قصص صحفية دقيقة تركز على الجانب الإنساني.

3 أيام لمناقشة قضايا عمل الأطفال والإعلام

ويتضمن برنامج الملتقى جلسات وحوارات مهنية حول مستجدات جهود القضاء على أشكال عمل الأطفال، والإعلام وعمل الأطفال في ظل المشهد الإعلامي المتغير، وحقوق الطفل والمسؤولية الإعلامية، والإعلام في عصر المنصات والذكاء الاصطناعي.

كما يشمل البرنامج تطبيقات وتجارب مهنية مشتركة تستهدف الانتقال من الحوار إلى الممارسة، وتختتم فعاليات الملتقى غدًا الأربعاء بتوزيع شهادات المشاركة على الإعلاميين.

وشهدت فعاليات الافتتاح من جانب وزارة العمل حضور رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية أحمد نظمي، والمتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة عبد الوهاب خضر، ومدير مديرية العمل بالإسكندرية محمود حمزاوي، ومدير عام المكتب الإعلامي محمد عبد الفتاح، ومدير مكتب الوزير أحمد عبد المعطي، والمساعد الفني بمكتب الوزير أمنية عبد الحميد، ومسؤول المراسم بالوزارة محمد مجدي، والباحث بالمكتب الإعلامي شيماء يوسف.