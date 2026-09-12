مصر والبريكس.. التجارة تقفز إلى 36.7 مليار دولار والواردات تتجاوز 30 مليارًا

قفز حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس إلى 36.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 29.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة بلغت نحو 7.4 مليار دولار، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد القمة الـ18 لزعماء المجموعة في العاصمة الهندية نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر.

وبحسب تقرير حصل الموجز على نسخة منه، كشف جهاز الإحصاء، عن ارتفاع لافت في واردات مصر من دول البريكس، مقابل تراجع قيمة الصادرات المصرية إلى دول التجمع خلال النصف الأول من العام، في وقت امتدت العلاقات الاقتصادية إلى الاستثمارات وتحويلات العاملين.

واردات مصر من البريكس تتجاوز 30 مليار دولار

بلغت قيمة واردات مصر من دول مجموعة البريكس 30.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 21.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة بلغت 8.4 مليار دولار.

وتصدرت الصين قائمة دول البريكس الأعلى تصديرًا إلى مصر، بقيمة واردات بلغت 10.4 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ5.3 مليار دولار، ثم السعودية بـ5.2 مليار دولار، وروسيا بـ3.8 مليار دولار، والبرازيل بـ2.4 مليار دولار، والهند بـ1.7 مليار دولار، وإندونيسيا بـ1.2 مليار دولار.

وسجلت الواردات من جنوب إفريقيا 67 مليون دولار، بينما بلغت من إثيوبيا 13 مليون دولار.

6.6 مليار دولار صادرات مصر إلى دول البريكس

في المقابل، سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة البريكس 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 7.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

التبادل التجاري

وجاءت السعودية في صدارة دول البريكس المستوردة من مصر بقيمة صادرات بلغت 1.8 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ1.7 مليار دولار، ثم الهند بـ868 مليون دولار، والصين بـ841 مليون دولار، والبرازيل بـ633 مليون دولار، وروسيا بـ480 مليون دولار، وجنوب إفريقيا بـ111 مليون دولار، بينما بلغت صادرات مصر إلى إثيوبيا 47 مليون دولار.

الأحجار الكريمة والخضروات في صدارة صادرات مصر

تصدرت اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي قائمة أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى دول البريكس خلال النصف الأول من 2026، بقيمة 1.2 مليار دولار.

وجاءت الخضروات والفواكه في المرتبة الثانية بقيمة مليار دولار، تلتها الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بـ844 مليون دولار، ثم الأسمدة بـ552 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بـ400 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بـ304 ملايين دولار.

الوقود والآلات يتصدران واردات مصر

استحوذت منتجات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها على صدارة أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من دول البريكس خلال النصف الأول من 2026، بقيمة 5.2 مليار دولار.

وحلت الآلات والأجهزة الكهربائية في المرتبة الثانية بقيمة 4.6 مليار دولار، تلتها الحبوب بـ2.1 مليار دولار، ثم الحديد والصلب ومصنوعاته بـ1.8 مليار دولار، والسيارات والجرارات والدراجات بـ1.3 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية العضوية بـ647 مليون دولار.

6.2 مليار دولار استثمارات دول البريكس في مصر

امتد التعاون الاقتصادي بين مصر ودول البريكس إلى الاستثمارات، إذ بلغت قيمة استثمارات دول المجموعة في مصر 6.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، بينما سجلت الاستثمارات المصرية في دول البريكس 2.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وتصدرت الإمارات قائمة دول البريكس الأعلى استثمارًا في مصر بقيمة 4.7 مليار دولار، تلتها السعودية بـ1.1 مليار دولار، ثم الصين بـ277.6 مليون دولار، وروسيا بـ62.4 مليون دولار، والهند بـ17.8 مليون دولار، وجنوب إفريقيا بـ9.2 مليون دولار.

تحويلات المصريين من دول البريكس تقفز إلى 15.7 مليار دولار

سجلت تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة البريكس 15.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 9.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024.

واستحوذت السعودية على النصيب الأكبر بقيمة تحويلات بلغت 12 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ3.6 مليار دولار، ثم الصين بـ23.3 مليون دولار، والهند بـ10.1 مليون دولار، وجنوب إفريقيا بـ8.5 مليون دولار، وإندونيسيا بـ7.3 مليون دولار، والبرازيل بـ2.9 مليون دولار، وروسيا بـ1.5 مليون دولار، وإثيوبيا بـ741 ألف دولار.

في المقابل، بلغت قيمة تحويلات العاملين من دول مجموعة البريكس إلى مصر 202.5 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 76.2 مليون دولار في العام المالي السابق.

وتصدرت السعودية أيضًا قائمة دول المجموعة من حيث تحويلات العاملين منها إلى مصر بقيمة 125.1 مليون دولار، تلتها الإمارات بـ44 مليون دولار، والهند بـ18.9 مليون دولار، وجنوب إفريقيا بـ7.2 مليون دولار، والصين بـ3.5 مليون دولار، وإندونيسيا بـ2.9 مليون دولار، والبرازيل بـ620 ألف دولار، وروسيا بـ165 ألف دولار، وإثيوبيا بـ104 آلاف دولار.

5.6 مليون مصري في دول البريكس

بحسب تقديرات البعثة، بلغ عدد المصريين الموجودين في دول مجموعة البريكس 5.6 مليون مصري حتى نهاية 2025، بما يعكس اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية والبشرية بين مصر ودول المجموعة.

مصر داخل مجموعة البريكس

تأسست مجموعة البريكس عام 2006 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتشكيل نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا، وضمت في تأسيسها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وانضمت مصر رسميًا إلى المجموعة في يناير 2024، إلى جانب السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، ثم انضمت إندونيسيا رسميًا في يناير 2025.

وتنعقد النسخة الـ18 لقمة زعماء دول البريكس في نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر تحت شعار «البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة».