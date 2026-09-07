عجز الميزان التجاري لمصر يقفز 58.5% إلى 7.5 مليار دولار في يونيو

قفز عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 58.5% خلال يونيو 2026، ليصل إلى 7.5 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق، مع ارتفاع قيمة الواردات بوتيرة تجاوزت نمو الصادرات خلال الفترة.

أبرز مؤشرات عجز الميزان التجاري في يونيو

وبحسب بيان اطلع عليه الموجز، أظهرت بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، أن قيمة الصادرات ارتفعت 37.4% خلال يونيو إلى 5 مليارات دولار، مقابل 3.6 مليار دولار في الشهر نفسه من 2025.

صادرات البترول والملابس الجاهزة

جاء ارتفاع الصادرات مدفوعًا بزيادة قيمة صادرات عدد من السلع، أبرزها منتجات البترول التي قفزت صادراتها 128%، والملابس الجاهزة بنسبة 47.7%، والفواكه الطازجة بنسبة 77.1%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 36.5%.

في المقابل، تراجعت قيمة صادرات عدد من السلع خلال يونيو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، أبرزها الأسمدة بنسبة 12%، والأدوية والمحضرات الصيدلية بنسبة 13.2%، والبقول الجافة بنسبة 42.6%، والبصل الطازج بنسبة 0.4%.

واردات مصر ترتفع 49.4%

ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 49.4% خلال يونيو 2026، لتسجل 12.4 مليار دولار، مقابل 8.3 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.

جاءت الزيادة بدعم من ارتفاع واردات عدد من السلع، تصدرتها المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 3.6%، والبترول الخام بنسبة 141%، وسيارات الركوب بنسبة 10.9%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 41.6%.

تراجع واردات القمح والسكر الخام

على الجانب الآخر، انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال يونيو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، أبرزها منتجات البترول بنسبة 29.2%، والقمح بنسبة 9.7%، والسكر الخام بنسبة 37%، والأبواب والدعامات والمنشآت من حديد أو صلب بنسبة 5.3%.

التجارة الخارجية

عجز الميزان التجاري في مايو

كانت قيمة عجز الميزان التجاري قد بلغت 3.99 مليار دولار خلال مايو 2026، مقابل 4 مليارات دولار في الشهر نفسه من العام السابق، بانخفاض طفيف نسبته 0.30%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبالمقارنة مع مايو، اتسع العجز التجاري خلال يونيو إلى 7.5 مليار دولار، بزيادة نحو 3.51 مليار دولار خلال شهر واحد، مع ارتفاع الواردات في يونيو إلى 12.4 مليار دولار مقابل 8.52 مليار دولار في مايو.