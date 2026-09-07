خطوات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني والمستندات المطلوبة

عداد الكهرباء.. تزايد بحث الكثير من المواطنين عن إجراءات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى عداد قانوني، خاصة مع بدء تطبيق نظام شرائح استهلاك الكهرباء على بعض العدادات الكودية.

عداد الكهرباء

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تطبيق الشرائح لا يعني تحويل العداد تلقائيا إلى قانوني، إذ يرتبط التحويل باستيفاء الاشتراطات القانونية والانتهاء من إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

وأكدت الوزارة وجود فرق بين تحويل عداد كودي قائم إلى عداد قانوني بعد استيفاء إجراءات التصالح والموافقات اللازمة، وبين تركيب عداد قانوني لأول مرة لوحدة حصلت على الموافقات المطلوبة ولم يسبق تركيب عداد كودي لها.

خطوات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني

يمكن للمواطن الراغب في تقنين وضع العداد التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة له، وتقديم المستندات واستكمال الإجراءات المطلوبة، وتشمل:

- تقديم مستند التصالح الصادر وفقًا للقواعد المنظمة لتقنين مخالفات البناء.

- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب الوحدة.

- صورة من عقد ملكية الوحدة المطلوب تقنين توصيل التيار الكهربائي إليها.

- عقد تركيب العداد الكودي المبرم مع شركة توزيع الكهرباء.

- تقديم طلب تحويل العداد من كودي إلى قانوني، بعد استيفاء إجراءات التصالح والموافقات اللازمة.

وبعد مراجعة المستندات والتأكد من استيفاء الشروط، يتم تعديل بيانات العداد لدى شركة توزيع الكهرباء وتقنين وضعه وفق الإجراءات المعمول بها.

هل يجب تغيير العداد الكودي؟

ولا يستلزم تحويل العداد الكودي إلى قانوني تغيير العداد نفسه في الحالات التي يكون فيها العداد القائم صالحًا للاستخدام، إذ يتم التعامل مع الأمر باعتباره تعديلًا في الوضع القانوني وبيانات التعاقد لدى شركة الكهرباء.

هل يتم تحويل جميع العدادات الكودية إلى قانونية؟

ويجب العلم بأنه لا يوجد قرار بتحويل جميع العدادات الكودية تلقائيًا إلى عدادات قانونية، ويظل التحويل مرتبطا بموقف العقار واستيفاء شروط التصالح والموافقات المطلوبة لتوصيل المرافق.

أما العقارات التي لا ينطبق عليها التصالح وفق الحالات التي يحظر فيها القانون ذلك، فلا تنتقل تلقائيًا إلى نظام العداد القانوني، ويستمر التعامل معها بالعداد الكودي باعتباره وسيلة لقياس الاستهلاك الفعلي ومحاسبة المشترك على الكهرباء المستخدمة، دون أن يعني ذلك تقنين وضع العقار.

تطبيق شرائح الكهرباء على العدادات الكودية

ووجّه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شركات توزيع الكهرباء بتطبيق نظام شرائح استهلاك الكهرباء على العدادات الكودية التي استوفت الموافقات الخاصة بتوصيل المرافق، دون اشتراط حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد في هذه المرحلة.

وبحسب البيانات الواردة، بلغ عدد العدادات الكودية التي جرى تحويل نظام المحاسبة عليها إلى الشرائح نحو 605 آلاف عداد، بما يمثل قرابة 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.

ويُعد تطبيق نظام الشرائح إجراءً متعلقًا بطريقة محاسبة المشترك على استهلاك الكهرباء، ولا يعني في حد ذاته أن العداد أصبح قانونيا أو أن الوضع القانوني للعقار قد تم تقنينه.

تركيب عداد قانوني لأول مرة

في المقابل، هناك وحدات لم يسبق تركيب عدادات كودية لها، لكنها حصلت على الموافقات القانونية اللازمة لتوصيل المرافق. وفي هذه الحالات، يمكن تركيب عداد كهرباء قانوني مباشرة وفق الإجراءات والمستندات التي تحددها شركة توزيع الكهرباء المختصة.

ويؤكد ذلك أن التعامل مع العدادات الكودية يختلف من حالة إلى أخرى، بحسب الوضع القانوني للعقار ومدى استيفاء إجراءات التصالح والموافقات المطلوبة.