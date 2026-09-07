سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026.. انخفاض 30 جنيهًا في عيار 21 بالصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 تراجعًا ملحوظًا في أسواق الصاغة المصرية، إذ انخفض سعر جرام الذهب بنحو 30 جنيهًا وفقًا لآخر تحديث صادر عن شعبة الذهب والمجوهرات. ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي يواصل فيه الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، باعتباره أحد أبرز الملاذات للحفاظ على قيمة الأموال.

ويبحث قطاع كبير من المواطنين بشكل مستمر عن سعر الذهب اليوم، وخاصة سعر عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، إلى جانب أسعار عيارات 24 و18 وسعر الجنيه الذهب، فضلًا عن متابعة حركة أسعار الذهب عالميًا بالدولار.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 نحو 6300 جنيه للجرام، بعد انخفاضه بنحو 30 جنيهًا مقارنة بمستوياته السابقة.

ويعد عيار 21 من أكثر أعيرة الذهب انتشارًا في السوق المصرية، ويزداد الطلب عليه عند شراء المشغولات الذهبية، لذلك يحظى سعره بمتابعة واسعة من جانب المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في شراء الذهب أو الاستثمار فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن السعر المعلن للجرام لا يتضمن قيمة المصنعية والدمغة، والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن قطعة ذهبية إلى أخرى بحسب نوع المشغولات وتصميمها.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وعلى صعيد الأعيرة الأخرى، سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 7200 جنيه للجرام.

ويعتبر عيار 24 الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب بين الأعيرة المتداولة في الأسواق، ويستخدم بصورة أكبر في السبائك وبعض أنواع المشغولات، كما يلقى اهتمامًا من المستثمرين الذين يتابعون تحركات أسعار الذهب بهدف شراء السبائك أو الاحتفاظ بالذهب كأداة ادخارية.

سعر الذهب عيار 18 الآن

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين نحو 5400 جنيه للجرام، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

ويعد عيار 18 من الأعيرة المنتشرة في سوق المشغولات الذهبية، خاصة مع تنوع تصميماته وانخفاض سعر الجرام مقارنة بعيار 21 وعيار 24، وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا لشريحة من المشترين الراغبين في اقتناء مشغولات ذهبية بتكلفة أقل نسبيًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما بالنسبة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، فقد سجل نحو 50400 جنيه.

ويرتبط سعر الجنيه الذهب بشكل أساسي بحركة سعر الذهب عيار 21، نظرًا إلى أن الجنيه الذهب المتداول في السوق المصرية يُصنع من الذهب عيار 21، بينما قد تختلف قيمته النهائية في بعض الحالات وفقًا للمصنعية والرسوم الخاصة بالمنتج.

سعر الذهب العالمي اليوم بالدولار

وعلى المستوى العالمي، سجل سعر الذهب اليوم بالدولار نحو 4408 دولارات.

وتعد حركة أسعار الذهب العالمية من العوامل المؤثرة في السوق المحلية، إلى جانب عدد من العوامل الأخرى، ومن بينها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وحركة العرض والطلب داخل السوق المصرية، فضلًا عن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وبحسب آخر تحديث للأسعار في الصاغة، جاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 7200 جنيه للجرام.

7200 جنيه للجرام. سعر الذهب عيار 21: 6300 جنيه للجرام.

6300 جنيه للجرام. سعر الذهب عيار 18: 5400 جنيه للجرام.

5400 جنيه للجرام. سعر الجنيه الذهب: 50400 جنيه.

50400 جنيه. السعر العالمي للذهب: نحو 4408 دولارات.

هل تشمل أسعار الذهب المصنعية؟

ولا تشمل الأسعار المعلنة للذهب قيمة المصنعية والدمغة، إذ تضاف هذه التكلفة عند شراء المشغولات الذهبية من محال الصاغة. وتختلف قيمة المصنعية بحسب نوع المشغول وتصميمه والشركة أو الورشة المنتجة له، لذلك قد يكون السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك أعلى من السعر المعلن للجرام.

ويُنصح الراغبون في شراء الذهب بمتابعة تحديثات الأسعار قبل إتمام عملية الشراء، ومقارنة قيمة المصنعية بين أكثر من محل، خاصة في ظل التغير المستمر في أسعار الذهب محليًا وعالميًا.

ويظل سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 محل اهتمام واسع، خصوصًا مع التراجع الجديد في سعر عيار 21، وسط متابعة مستمرة لتحركات المعدن الأصفر في الأسواق المحلية والعالمية.