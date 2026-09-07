رئيس جامعة شرق العاصمة يوقع اتفاقية تعاون مع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة

في خطوة لتعزيز الروابط وتدعيم المسيرة التعليمية للشباب العربي، وقعت جامعة شرق العاصمة اتفاقية تعاون مشترك مع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية.

وقّع اتفاقية التعاون الأستاذ الدكتور أيمن دياب رئيس جامعة شرق العاصمة، و من الجانب الفلسطيني السفير ناجي الناجي القائم بأعمال سفير دولة فلسطين لدى مصر، وبحضور مسؤول شؤون الجامعات والأنشطة الطلابية بقسم الشؤون الثقافية، سليم التلولى.



يهدف هذا التعاون المثمر إلى تقديم تسهيلات أكاديمية ومالية شاملة للطلبة الفلسطينيين، ومعاملتهم أسوة بأشقائهم المصريين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مع مراعاة أن يتم إلحاق الطلاب الفلسطينيين مسبقًا من خلال بوابة «ادرس في مصر»، وفقًا للشروط المعلنة من قبل الإدارة المركزية لقبول الطلاب الوافدين..

وحرص الأستاذ الدكتور أيمن دياب رئيس الجامعة على تقديم الشكر للسفير ناجي الناجي و حرصه الدائم في تيسير عملية التحاق الطلبة الفلسطينيين بالجامعات المصرية، بما يصب في صالح العملية التعليمية والمجتمعية والثقافية، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن استراتيجية دولة فلسطين وجهود سفارة فلسطين في مصر للعمل على تيسير مهمة تلقي العلم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المراحل التعليمية والكليات و التخصصات.



الجدير بالذكر أن جامعة شرق العاصمة تضم كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات ، والاقتصاد وإدارة الأعمال. ويمكن للطلبة المهتمين مراجعة الجامعة مباشرة للحصول على أية تفاصيل من خلال الهاتف الخاص بالجامعة: عبر موقع الجامعة.

https://uec.edu.eg/

كما اتفق الطرفان على تنظيم لقاء للطلبة الفلسطينيين يوم الخميس المقبل، لتعريفهم بالجامعة وأقسامها وتخصصاتها المختلفة. وعلى الطلبة وذويهم الراغبين في زيارة الجامعة تعبئة طلب الحضور المرفق عبر الرابط التالي:

https://forms.cloud.microsoft/r/9W9N2J