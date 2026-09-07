واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة فى المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ٣٠، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

إزالة 44 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

وأوضح المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، أن الحملات المكثفة التى نفذتها الأجهزة التنفيذية فى سابع أيام المرحلة الأولى من الموجة الـ٣٠، أسفرت عن إزالة ٤٤ حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت ١٥ فداناً و٢٠ قيراطاً و٤ أسهم و٨٣٤ متراً، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

شملت الحملات إزالة ٢٢ حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة ولاية «رى»، بمساحة ١٥ فداناً و١٣ قيراطاً و١٧ سهماً و٨٠٠ متر، بمراكز «الزقازيق، الإبراهيمية، بلبيس، منيا القمح، أولاد صقر، الحسينية»، وكذا إزالة ١٧ حالة تعدٍ على أراضٍ خاصة بالأهالى، بمساحة ٩ قراريط و١١ سهماً، بمراكز «بلبيس، منيا القمح، الحسينية، أولاد صقر، أبو كبير، أبو حماد»، كما أسفرت الحملات عن إزالة ٥ حالات تعدٍ تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بمساحة ٣٤ متراً.

أكد المحافظ أنه تم ربط نتائج الإزالات إلكترونياً بمنظومات التقنين، والمتغيرات المكانية، وملفات التصالح، لضمان المتابعة اللحظية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وشدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدى بكل قوة لحالات التعدى، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء فى جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.