محافظ بنى سويف يلتقى لجنة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمكتبه، لجنة تقييم المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في نسختها الرابعة، والتي تضم ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي،وذلك في حضور نهى محمد مُنسق المبادرة بالمحافظة.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ نتائج وجهود أعمال التقييم التي تقوم بها اللجنة للمشروعات المُشاركة من المحافظة، بهدف اختيار أفضلها في الفئات التي تتضمنها المبادرة، للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية،حيث أعرب المحافظ عن تقديره لجهود أعضاء اللجنة ،مؤكدا أن المحافظة لن تألو جهدًا في تقديم الدعم للمشروعات الفائزة .

من ناحيتها أضافت منسق المُبادرة، أن المبادرة تقدم لها عدد من المشروعات في مختلف فئاتها وهي: المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، مشروعات حياه كريمة، الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات الاجتماعية مشروعات المرأة، مشيرة إلى أن اللجنة التنفيذية على المستوى المحلى نفذت خطة متكاملة لتكثيف حملات التوعية على مستوى المحافظة، توضح كيفية التقديم والمشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات للمشاركين وتقديم الدعم الفني لهم.

تضم لجنة التقييم كل من الدكتور كمال حسن موسى، وسام عبد الفتاح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ريهام الدسوقي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة ريم القاضي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، المهندس حاتم أحمد وزارة الاتصالات،الدكتور حسن محمد_جامعة النهضة ببني سويف،الدكتور بهاء مصطفى الكلية المصرية التكنولوجية، الدكتور عطفت فرحات جهاز شؤون البيئة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، الدكتور عادل جودة معهد النباتات الطبية والعطرية، الأستاذ وليد صالح عضو اللجنة ومدير الشؤون الإدارية بديوان عام المحافظة.