نائب محافظ سوهاج يستقبل وفد منظمة الأيتام الأقباط لبحث تنفيذ برنامج "ابنتي الغالية" لتمكين الفتيات اقتصاديًا واجتماعيًا

تحت رعاية محافظ سوهاج

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، وفي إطار خطة المحافظة لدعم الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التنموية، لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

استقبل السيد كمال سليمان نائب محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، السيد جورج يعقوب مسئول أول الشراكات الاستراتيجية بمنظمة الأيتام الأقباط "Coptic Orphans"، والوفد المرافق له، وذلك لبحث واستعراض أوجه التعاون المشترك، وآليات البدء في تنفيذ الدورة الجديدة من برنامج "ابنتي الغالية" بمحافظة سوهاج، والمقرر إطلاقها اعتبارًا من الربع الأخير من عام 2026، جاء ذلك الدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج .

وتناول اللقاء خطة تنفيذ البرنامج بمحافظة سوهاج، والذي من المقرر تنفيذه من خلال 5 جمعيات أهلية، ليستفيد منه نحو 500 فتاة، بتمويل يقارب 30 مليون جنيه مصري، على مدى 31 شهرا، وذلك في إطار جهود دعم وتمكين الفتيات اقتصاديًا واجتماعيًا، وتنمية مهاراتهن القيادية، وتعزيز مشاركتهن في خدمة مجتمعاتهن المحلية.

ونقل نائب المحافظ، تحيات السيد المحافظ للحضور جمعيا، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمبادرات والبرامج التنموية الجادة التي تستهدف بناء قدرات الشباب والفتيات وتمكينهم، وتيسير الإجراءات اللازمة .

وأوضح ممثل المنظمة أن برنامج "ابنتي الغالية" يستهدف، في دورته الجديدة، تمكين نحو 4500 فتاة في محافظات المنيا وأسيوط وقنا والأقصر وسوهاج، بإجمالي استثمارات تنموية تقدر بنحو 200 مليون جنيه مصري، من خلال شراكات مع الجمعيات الأهلية بالمحافظات المستهدفة.

كما يشمل البرنامج تنفيذ مجموعة من المبادرات المجتمعية التي تقودها الفتيات عقب انتهاء البرنامج، بما يسهم في رفع كفاءة عدد من المشروعات والخدمات المجتمعية، بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة التنفيذية المعنية، بما يعظم الأثر التنموي ويضمن استدامته.

وأشار اللقاء إلى أهمية التنسيق بين المنظمة ومحافظة سوهاج خلال المرحلة المقبلة، لاستكمال الإجراءات اللازمة وبدء تنفيذ البرنامج، واستعراض مجالات التعاون المشترك، وآليات دعم المبادرات المجتمعية المزمع تنفيذها، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للفتيات والمجتمع المحلي، ومن المقرر أن يعمل البرنامج على 4 محاور مختلفة هي " التربية والتعليم، والبناء النفسي، والمواطنة، والقيادة والمبادرة ".

وأشار " سليمان " إلى ضرورة دمج المشاركة المجتمعية مع المبادرة من خلال مشاركة قطاعات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، علي أن يتم الاهتمام بالنظافة العامة والتشجير بالشوارع لخدمة المجتمع .