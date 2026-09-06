مدبولي: نصنع كرسي الأسنان في مصر بجودة عالمية ونصف تكلفة المستورد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الصناعة المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة في مجال تصنيع المستلزمات والأجهزة الطبية، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت قادرة على تصنيع كرسي الأسنان بالكامل داخل السوق المحلية، وبمستوى جودة يضاهي المنتجات العالمية.

وأوضح رئيس الوزراء أن تصنيع كرسي الأسنان محليًا يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، إلى جانب توفير احتياجات السوق المحلية بتكلفة أقل، بما ينعكس على القطاعات المختلفة والمواطنين.

مدبولي: كرسي الأسنان المصري بجودة عالمية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مصر كانت تعتمد في السابق على استيراد كراسي الأسنان المستخدمة من جانب أطباء الأسنان، إلا أن الصناعة المحلية نجحت في الوصول إلى مرحلة تصنيع الكرسي بالكامل داخل مصر.

وأشار مدبولي إلى أن المنتج المصري يتمتع بجودة عالمية، مؤكدًا أن تكلفة كرسي الأسنان المصنّع محليًا تصل إلى نحو نصف تكلفة المنتج المستورد، وهو ما يعكس أهمية التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن نجاح الشركات والمصانع المصرية في إنتاج مثل هذه المنتجات يؤكد قدرة الصناعة الوطنية على توفير بدائل محلية للسلع المستوردة، مع الحفاظ على معايير الجودة المطلوبة في الأسواق.

الصناعة المصرية تنافس المنتجات العالمية

وتطرق رئيس الوزراء إلى عدد من النماذج الأخرى التي تعكس تطور الصناعة المصرية، موضحًا أن منتجات الإضاءة المصرية أصبحت تضاهي المنتجات الألمانية من حيث الجودة والكفاءة.

ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف التصنيع في بعض الأسواق الخارجية دفع شركات ومصانع إلى الاعتماد بشكل أكبر على المنتجات المصنعة في مصر، وهو ما يمثل فرصة أمام الصناعة الوطنية لزيادة صادراتها وتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأكد مدبولي أن هذه التطورات تأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في توفير احتياجات السوق وتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب خلق فرص جديدة للتوسع والاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تدعم التصنيع المحلي

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال جولته في عدد من المشروعات والمصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث اطلع على نماذج من المنتجات المصنعة محليًا، في إطار متابعة جهود الدولة لتطوير المناطق الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واحدة من أبرز المناطق المستهدفة لاستقبال الاستثمارات الصناعية، نظرًا لما تتمتع به من موقع استراتيجي وإمكانات تساعد على الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

ويركز التوجه الحالي على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، وتشجيع إقامة صناعات قادرة على المنافسة، بما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز فرص التصدير.

تصنيع المستلزمات الطبية يقلل الاعتماد على الاستيراد

ويمثل تصنيع كرسي الأسنان محليًا نموذجًا للتوسع في إنتاج المستلزمات والأجهزة الطبية داخل مصر، خاصة أن توفير هذه المنتجات محليًا يمكن أن يساهم في تلبية احتياجات الأطباء والمنشآت الطبية، إلى جانب تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة، بما يساعد على زيادة الإنتاج وتوفير بدائل محلية تتمتع بجودة تنافسية وأسعار مناسبة.

وشددت تصريحات رئيس الوزراء على أن تطوير الصناعة المصرية لم يعد مقتصرًا على المنتجات التقليدية، وإنما امتد إلى صناعات متخصصة تتطلب مستويات مرتفعة من التكنولوجيا والجودة، وهو ما يعزز فرص المنتج المصري في المنافسة داخل الأسواق المحلية والخارجية.