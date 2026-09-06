تطورات جديدة في قضية محمد صلاح.. المحكمة تعيد إعلانه بعد غيابه عن جلسة اليمين الحاسمة

شهدت قضية محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، تطورات جديدة، بعدما تغيّب اللاعب عن جلسة حلف اليمين الحاسمة التي حددتها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، اليوم الأحد، في الدعوى المقامة ضده من أحد المحامين بشأن أتعاب وخدمات قانونية وإدارية.

وكانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم لحضور محمد صلاح بشخصه وأداء اليمين الحاسمة، إلا أن اللاعب لم يحضر إلى الجلسة، لتقرر المحكمة إعادة إعلانه بمنطوق الحكم وبموعد الجلسة المحددة لأداء اليمين، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام مصرية.

تفاصيل غياب محمد صلاح عن جلسة اليمين الحاسمة

وتعود القضية إلى دعوى أقامها المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب ضد محمد صلاح، مطالبًا بالحصول على أتعاب قال إنها مستحقة له نظير أعمال وخدمات قانونية وإدارية واستشارات قدمها لصالح اللاعب.

وكانت المحكمة قد وجهت إلى محمد صلاح اليمين الحاسمة باعتبارها إحدى الوسائل القانونية لحسم الخلاف القائم بين الطرفين حول مدى استحقاق المحامي للأتعاب التي يطالب بها.

وبحسب منطوق الحكم، فقد كلفت المحكمة قلم الكتاب بإعادة إعلان محمد صلاح، بعد تغيبه عن الجلسة، بموعد الجلسة الجديدة وبمنطوق الحكم المتعلق باليمين الحاسمة.

المحكمة تحدد صيغة اليمين لمحمد صلاح

وحددت محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية صيغة اليمين التي كان يتعين على محمد صلاح أداؤها أمام المحكمة، والتي تتعلق بنفي قيام المحامي بالأعمال القانونية والإدارية محل المطالبة، وكذلك نفي انشغال ذمته المالية بأي مبالغ أو أتعاب لصالحه.

وتتضمن الصيغة التي حددتها المحكمة إقرارًا بأن المحامي لم يقم بالأعمال المبينة في صحيفة الدعوى، وأن ذمة محمد صلاح المالية غير مشغولة له بأي مبالغ مالية أو أتعاب مقابل تلك الأعمال.

وأكدت المحكمة في منطوق حكمها أنه في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين أو امتناعه عن أدائها، فإنه يُعد قانونًا ناكلًا عن اليمين، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفقًا للقواعد المنظمة.

محامٍ يطالب محمد صلاح بأتعاب وتعويضات

وتتضمن الدعوى مطالبات مالية من جانب المحامي، الذي قال إنه يستحق الحصول على أتعاب مقابل أعمال وقضايا واستشارات قانونية وإدارية باشرها لصالح محمد صلاح.

كما طالب المدعي بالحصول على تعويض عن أضرار مادية ومعنوية قال إنها لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته المالية لفترة طويلة، إلى جانب مطالبته بمبالغ مرتبطة بالمصروفات والنفقات التي ذكر أنه تحملها خلال مباشرته للأعمال محل النزاع.

وتضمنت مطالباته أيضًا تعويضًا عن أضرار قال إنها أثرت في سمعته ومكانته المهنية كمحامٍ، وذلك وفقًا لما ورد في صحيفة الدعوى.

كيف بدأت قضية محمد صلاح؟

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، يستند المحامي في مطالباته إلى توكيل رسمي عام في القضايا صادر من مكتب توثيق مدينة نصر أول بتاريخ 20 يوليو 2012.

وقال المدعي إن التوكيل كان يسمح له بمباشرة الأعمال القانونية والقضايا المتعلقة بمحمد صلاح، وإن العلاقة استمرت حتى تاريخ تنحيه، وفق ما ذكره في الدعوى.

وأشار إلى أنه أخطر اللاعب بتنحيه من خلال إنذار في 25 أغسطس 2025، قبل أن يتجه إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية والتعويضات التي يرى أنه يستحقها.

اليمين الحاسمة في قضية محمد صلاح

ويُنظر إلى اليمين الحاسمة باعتبارها إحدى الوسائل القانونية التي يمكن اللجوء إليها لحسم بعض المنازعات، ويترتب على موقف الخصم منها آثار قانونية وفقًا لظروف الدعوى وما تقرره المحكمة.

وفي قضية محمد صلاح، حددت المحكمة صيغة اليمين وطلبت حضور اللاعب شخصيًا لأدائها، قبل أن تقرر إعادة إعلانه بعد تغيبه عن الجلسة.

ولم يصدر في هذه المرحلة حكم نهائي يحسم أصل النزاع المتعلق باستحقاق الأتعاب والتعويضات محل الدعوى، بينما تستمر الإجراءات القضائية للنظر في القضية.

وأرجأت المحكمة الفصل في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى حين صدور حكم نهائي في الخصومة، لتظل القضية محل متابعة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تحديد الإجراءات التالية عقب إعادة إعلان محمد صلاح.