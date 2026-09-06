"حرب الناقلات" تشتعل بالخليج.. ضربات أمريكية إيرانية تهدد مضيق هرمز

في تطور جديد يرفع مستوى التوتر في منطقة الخليج، انتقلت المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى قلب الممرات البحرية الحيوية، مع تصاعد الحديث عن هجمات متبادلة استهدفت سفنًا وناقلات نفط في الخليج وبحر عُمان ومحيط مضيق هرمز، وسط مخاوف متزايدة من انعكاسات التصعيد على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة عالميًا.



- ضربات تستهدف ناقلات النفط



وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت ضربات ضد ثلاث ناقلات نفط إيرانية، مشيرة إلى أن العمليات جاءت ردًا على إطلاق صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين.



ووفقًا للرواية الأمريكية، استهدفت العمليات ناقلتين بالقرب من جزيرة خارك وميناء جاسك، بينما تعرضت ناقلة ثالثة لهجوم في خليج عُمان. ولم تتوافر، حتى الآن، معلومات مستقلة تؤكد بصورة نهائية تفاصيل العمليات أو حجم الخسائر والأضرار الناجمة عنها.



- إيران تعلن استهداف أهداف أمريكية



في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف زورق أمريكي مسيّر في منطقة مضيق هرمز، بينما أفادت البحرية الإيرانية بتنفيذ هجمات ضد ناقلات وسفن مرتبطة بالولايات المتحدة.



وتأتي هذه التصريحات في ظل أجواء شديدة التوتر، في وقت لا تزال فيه تفاصيل عدد من العمليات العسكرية المتبادلة بحاجة إلى تأكيد مستقل، ما يجعل من الصعب التحقق بشكل كامل من حجم الخسائر وطبيعة الأهداف التي تعرضت للهجوم.



- هرمز تحت ضغط التصعيد



ويمثل مضيق هرمز محورًا رئيسيًا في أزمة التصعيد الحالية، نظرًا لأهميته الاستراتيجية لحركة ناقلات النفط والتجارة البحرية، وأي اضطراب طويل الأمد في حركة الملاحة عبره قد ينعكس سريعًا على أسواق الطاقة وأسعار النفط عالميًا.



ويتزامن التصعيد العسكري مع ضغوط اقتصادية متزايدة تواجهها إيران، بالتزامن مع تراجع حاد في قيمة الريال الإيراني، الأمر الذي يزيد من حساسية الاقتصاد الإيراني تجاه أي اضطرابات جديدة في صادرات النفط أو حركة الشحن البحري.



- مخاوف من أزمة طاقة أوسع



ويثير استمرار الهجمات المتبادلة مخاوف من انتقال تداعيات المواجهة من المجال العسكري إلى الاقتصاد العالمي، خصوصًا إذا تعرضت حركة ناقلات النفط عبر الخليج ومضيق هرمز لاضطرابات واسعة أو طويلة الأمد.



ومع استمرار التصعيد، تترقب الأسواق الدولية تطورات الوضع البحري عن كثب، وسط مخاوف من ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين البحري، وتأثر إمدادات الطاقة، واتساع نطاق التداعيات الاقتصادية إذا استمرت المواجهة الأمريكية الإيرانية في استهداف البنية المرتبطة بالملاحة والنفط.