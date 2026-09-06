تحرير 267 محضر إشغالات ورفع 195 طن قمامة وإزالة 80 إعلاناً ببنى سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة جهودها الميدانية المكثفة في ملفات النظافة والتجميل ورفع المخلفات، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والإشغالات، إلى جانب متابعة ملفات التصالح ورفع كفاءة الإنارة والطرق، والاستجابة للمطالب والشكاوى، وذلك في إطار خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط بمختلف أنحاء المحافظة.

وفي هذا السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة المحاسب محمد بكري، الجهود الميدانية في ملفات النظافة والخدمات، مع متابعة عمل لجنة التنظيم والإدارة بالوحدة المحلية، حيث تم تنفيذ حملة لرفع المخلفات بعدد من شوارع ومناطق المدينة، شملت شارع عبد السلام عارف، عزيز بمقبل، حافظ، سعد زغلول،ترعة البوصة، الشاملة، وعزبة علي راغب، وكورنيش النيل، وطريق السادات، وشارع بورسعيد، كما قامت إدارة الحدائق بأعمال تقليم الأشجار بمدرسة خاتم المرسلين ومحطة سكك الحديد. وعلى مستوى الوحدات القروية، تواصلت أعمال رفع أطنان من القمامة والمخلفات من نطاق قرى باروط، ومنشأة حيدر، والزرابي، والدوية، وتزمنت الشرقية، كما تم إزالة حالة تعدٍ بعزبة الحاجري التابعة لقرية دموشيا وإزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية الدوية، إلى جانب استمرار أعمال التطوير أسفل كوبري السادات بشارع بورسعيد، ودهان البردورات بميدان المديرية.

وفي مركز ومدينة الفشن، برئاسة مدحت صلاح، تم تنفيذ حملة لرفع إشغالات الطريق العام بشارع الإبراهيمية وبجوار كوبري محطة السكك الحديد، أسفرت عن إزالة الإشغالات وتيسير الحركة المرورية وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري لشوارع المدينة. وفي قطاع النظافة، تم رفع أكثر من 60 طنًا من المخلفات من مناطق متفرقة بشوارع المدينة، إلى جانب جمع المخلفات المنزلية بدائرة قرى الفنت ودلهانس وشنرا وتلت وأبسوج وإقفهص، ونقل المخلفات والتخلص الآمن منها بمصنع إعادة التدوير بمدينة سمسطا. وفي قطاع الكهرباء، قامت الوحدة المحلية بالفنت بأعمال صيانة للكشافات بالطريق الزراعي، كما تمت متابعة تركيب محول جديد بزرابي الجرادوة التابعة لقرية الحيبة، بالتزامن مع استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات بالمدينة والقرى.

وفي مركز ومدينة ناصر، برئاسة شوقي هاشم تم تنفيذ حملة نظافة بالمدينة شملت شارع جمال عبدالناصر، وشارع بورسعيد، وشارع المركز الجديد، وشارع شجرة الدر، وشارع سعد زغلول، وطريق بني زايد، وشارع مدرسة محمد فريد، وشارع المستوصف، ومنطقة السوق، ومنطقة غرب البلد، ومنطقة الجامع الكبير، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي. كما نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع المدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير 267 محضرًا، ورفع استاندات وكراسي بلاستيك وإعلانات ولافتات وموازين وأسياخ حديد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، تم تنفيذ إزالة عدة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وفي مركز ومدينة سمسطا، برئاسة أسامة يونس، تواصلت الجهود الميدانية لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري، حيث تم تنفيذ حملة نظافة موسعة بعدد من شوارع المدينة، أسفرت عن تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، إلى جانب جمع المخلفات المنزلية من نطاق المجالس القروية، وتوريد أكثر من 80 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، فضلًا عن تحرير عدد من الإنذارات لمخالفات بيئية وإشغالات الطرق. كما تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات بشارع بورسعيد وشارع محمود سليمان وشارع 26 يوليو، مع التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد توفيق تمت متابعة أعمال الإدارة الهندسية والتأكيد على سرعة إنجاز ملفات التصالح، إلى جانب متابعة رفع 80 إعلانًا مخالفًا بشوارع المدينة، وأعمال تجميل المدينة والتحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة. كما تمت متابعة الموجة 30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمركز والقرى التابعة، مع استمرار الوحدات المحلية القروية في تمهيد الطرق، ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة، وصيانة كشافات الإنارة، وترشيد استهلاك الكهرباء، ومتابعة أعمال التصالح وملفات التقنين، والتصدي لأي أعمال بناء مخالف في المهد، ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مركز ومدينة ببا برئاسة أحمد علاء قامت الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال النظافة بشوارع المدينة الرئيسية شارع التحرير وشارع الشباب وشارع مستشفى المودة ومنطقة الدريسة وشارع الحدادين وشارع كزبلانك وشارع الادارة التعليمية وشارع المدارس وشارع 11وشارع حيدر والشوارع الجانبية وتفريغ الحاويات الثابته وتم توريد أكثر من 55طن من المخلفات إلى مصنع السماد العضوى بالظهير الصحراوى بسمسطا