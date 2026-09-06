كلية التربية بجامعة بني سويف تشارك فى اختيار القيادات التعليمية بالمحافظة

تشارك كلية التربية بجامعة بنى سويف بفاعلية في أعمال اللجنة العليا لاختيار القيادات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة تأكيدًا لرسالتها الوطنية في بناء قيادات تعليمية واعية تمتلك الرؤية والكفاءة والقدرة على صناعة الفارق. وفي إطار الدور الريادي الذى تقوم به الكلية في خدمة المجتمع ودعم منظومة التعليم.

وذلك تحت رعاية الدكتور طارق على رئيس جامعة بنى سويف ، وإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والدكتور أسامة قرنى عميد الكلية ، والدكتور احمد فكرى بهنساوى وكيل الكلية .

وأكد رئيس الجامعة ان تلك المشاركات تعكس مكانة الكلية العلمية ودورها المؤثر في دعم معايير الاختيار الموضوعي وترسيخ مبادئ الجدارة والكفاءة والتميز في اختيار القيادات التعليمية.

مشيرا الى أن مشاركة كلية التربية في اختيار القيادات التعليمية ليست مجرد حضور، بل رسالة وطنية ومسؤولية مجتمعية تؤكد أن الجامعة شريك أساسي في تطوير التعليم، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ باختيار قيادات قادرة على الإبداع والتطوير وتحمل المسؤولية.

حيث مثّل الكلية في أعمال اللجنة الدكتور عزام عبد النبي أحمد، أستاذ ورئيس قسم الإدارة التعليمية والتربية المقارنة .

وفى سياق أخرن أعلن تعليم بني سويف عن فتح باب التقديم الورقي للصف الأول الثانوي الفني للمتخلفين عن التقديم الإلكتروني " لمدة 4 أيام" حرصًا على مصلحة الطلاب، وتيسيرًا على أولياء الأمور، تعلن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بني سويف، فتح باب التقدم "ورقياً" للالتحاق بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2026/2027 ، ،وذلك للتيسير وإتاحة الفرصة للطلاب الذين تخلفوا عن التقديم الإلكتروني خلال المراحل السابقة.

من جهته أوضح وكيل الوزارة الدكتور عصام عبد المهدي عمارة، أن التقديم كافة أنواع التعليم الفني:( الصناعي، الزراعي ، التجاري ) وذلك بنظام العام والعامين والثلاث سنوات ، بالمدارس التي لم تصل إلى المستهدف، وطبقًا للكثافات المسموح بها، حيث تقرر بدء التقديم اعتباراً من اليوم السبت 5 سبتمبر الجاري وحتى الثلاثاء 8 من نفس الشهر.

وأكدت المديرية أن فتح باب التقديم يأتي في إطار حرصها على إتاحة الفرصة أمام الطلاب المستوفين للشروط، وتيسير إجراءات التحاقهم بالتعليم الفني، بما يحقق مصلحة الطلاب ويلبي احتياجاتهم التعليمية.