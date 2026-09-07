طقس الإثنين 7 سبتمبر 2026 .. حرارة مرتفعة وشبورة صباحية ورياح

تترقب الأنظار حالة الطقس اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026، بالتزامن مع ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط أجواء حارة ورطبة نهارًا تزداد شدتها على محافظات الصعيد، بينما تظهر الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح على عدد من الطرق، مع نشاط للرياح خلال فترات متقطعة.



- طقس اليوم في المحافظات



وتشير توقعات حالة الطقس إلى أن القاهرة الكبرى والوجه البحري يشهدان أجواء حارة رطبة خلال ساعات النهار، مع تسجيل درجة حرارة عظمى تصل إلى 36 درجة مئوية، بينما تبلغ الحرارة المحسوسة نحو 38 درجة.



وتكون الأجواء أكثر اعتدالًا نسبيًا على السواحل الشمالية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى نحو 30 درجة مئوية، والمحسوسة إلى 31 درجة، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة.



أما شمال الصعيد، ومن بينها محافظتا المنيا وأسيوط، فيشهد طقسًا شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مع وصول درجات الحرارة إلى نحو 38 درجة مئوية، بينما تصل المحسوسة إلى 40 درجة.



وتشتد الحرارة بصورة أكبر على جنوب الصعيد، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى نحو 41 درجة مئوية في مناطق الأقصر وأسوان، لتظل الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.



- شبورة مائية على الطرق



ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين ظهور شبورة مائية خلال ساعات الصباح، خاصة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.



وتتطلب الشبورة من قائدي السيارات توخي الحذر، والالتزام بالسرعات المحددة، واستخدام الإضاءة المناسبة وترك مسافات أمان كافية لتجنب الحوادث.



- نشاط الرياح واضطراب الملاحة



كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وهو ما قد يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا خلال ساعات المساء والليل.



وتستمر اضطرابات الملاحة البحرية على بعض شواطئ البحر المتوسط، خاصة مناطق مطروح والإسكندرية، مع ارتفاع أمواج البحر إلى مستويات تتراوح بين 1.5 و2.25 متر.



وينصح المواطنين بمتابعة النشرات الجوية والتحديثات الرسمية على مدار اليوم، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة والإكثار من تناول المياه.