بعد نفي تأجيل العام الدراسي.. 3 مدارس يابانية تبدأ الدراسة 20 سبتمبر

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، تزايدت تساؤلات أولياء الأمور حول حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس المصرية اليابانية، خاصة بعد تداول معلومات بشأن تغيير مواعيد بدء الدراسة في بعض الفروع.

وبينما أكدت وزارة التربية والتعليم استمرار الموعد المحدد لبدء الدراسة بصورة عامة، تقرر تأجيل استقبال الطلاب في 3 فروع فقط إلى 20 سبتمبر، بسبب أعمال الصيانة والتجهيزات.

- موعد الدراسة في المدارس المصرية اليابانية

وفقًا للمواعيد المعلنة، يبدأ العام الدراسي في المدارس المصرية اليابانية بصورة عامة يوم السبت 12 سبتمبر 2026، بالتزامن مع الخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد.

إلا أن هذا الموعد لا ينطبق على ثلاثة فروع، تقرر بدء الدراسة بها يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، لحين الانتهاء من الأعمال اللازمة داخل المدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب.



وتضم قائمة الفروع المستثناة:

المدرسة المصرية اليابانية بالعاشر من رمضان 1.

المدرسة المصرية اليابانية بالعاشر من رمضان 2.

المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 1.

- لماذا تبدأ الدراسة في 3 فروع يوم 20 سبتمبر؟

يرتبط تغيير موعد الدراسة في الفروع الثلاثة بأعمال الصيانة والتجهيز، وليس بصدور قرار عام يقضي بتأجيل بداية العام الدراسي في المدارس المصرية اليابانية أو المدارس على مستوى الجمهورية.

وبالنسبة إلى فرعي العاشر من رمضان الأول والثاني، جاء تعديل موعد استقبال الطلاب نتيجة استمرار أعمال الصيانة، مع مراعاة استكمال التجهيزات المطلوبة والتأكد من توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب والعاملين قبل انتظام الدراسة.

أما المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 1، فيرتبط تغيير موعد الدراسة بها كذلك باستكمال أعمال الصيانة والتجهيزات داخل مقر المدرسة.

- هل تم تأجيل الدراسة في جميع المدارس؟

لا، إذ إن تحديد يوم 20 سبتمبر لثلاثة فروع فقط لا يعني تأجيل الدراسة بشكل عام.

ويظل 12 سبتمبر 2026 هو الموعد المقرر لبدء الدراسة وفق الخريطة الزمنية، بينما يمثل يوم 20 سبتمبر موعدًا استثنائيًا للفروع الثلاثة التي لم تكتمل جاهزيتها في الموعد الأصلي.

- تعويض الطلاب عن فترة التأجيل

ومن المقرر مراعاة الفترة التي لم يحضر خلالها طلاب الفروع الثلاثة إلى المدارس، بما يضمن استكمال المقررات الدراسية وعدم التأثير على الخطة التعليمية للعام الجديد.

ولا تزال آلية التعويض التفصيلية مرتبطة بما تقرره إدارات المدارس والجهات التعليمية المختصة، سواء من خلال تنظيم توزيع المناهج أو إعادة ترتيب الحصص الدراسية بما يضمن تحقيق المستهدف التعليمي.

وبذلك، فإن أولياء الأمور والطلاب في غالبية المدارس المصرية اليابانية عليهم الالتزام بالموعد المحدد في 12 سبتمبر، بينما يبدأ طلاب فروع العاشر من رمضان 1 والعاشر من رمضان 2 والشروق 1 الدراسة يوم 20 سبتمبر بسبب أعمال الصيانة والتجهيز.