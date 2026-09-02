موعد بدء الدراسة 2026.. التعليم تحسم حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

تزايدت خلال الساعات الماضية معدلات البحث عن موعد بدء الدراسة 2026، بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، وذلك بعد انتشار عدد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تأجيل الدراسة في المدارس، الأمر الذي أثار حالة من التساؤلات بين الطلاب وأولياء الأمور بشأن الموعد الرسمي لبدء الدراسة.

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما يتم تداوله بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد 2026، مؤكدة أن الدراسة ستنطلق وفق المواعيد المحددة مسبقًا في الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2026-2027، دون وجود أي قرار جديد بتغيير موعد انطلاق الدراسة.

موعد بدء الدراسة في المدارس 2026

وفقًا للمواعيد المعلنة، تبدأ الدراسة في مختلف المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والقوميات، بالإضافة إلى المدارس المصرية اليابانية، يوم السبت 12 سبتمبر 2026.

ويشمل هذا الموعد غالبية طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، حيث تستعد المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بتجهيز الفصول الدراسية ووضع الجداول وتنظيم العملية التعليمية.

ويأتي تحديد موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 ضمن الخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، والتي تتضمن مواعيد بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات والامتحانات المختلفة على مدار العام.

موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية

أما بالنسبة إلى المدارس الدولية، فمن المقرر أن يبدأ العام الدراسي بها في موعد يسبق المدارس الحكومية والخاصة، حيث تنطلق الدراسة يوم الأحد 6 سبتمبر 2026.

وبذلك يكون الفارق بين بداية الدراسة في المدارس الدولية وموعد انطلاق الدراسة في غالبية المدارس الأخرى نحو ستة أيام، وفق المواعيد المعلنة للعام الدراسي الجديد.

ويأتي اختلاف مواعيد بدء الدراسة بين المدارس الدولية وباقي أنواع المدارس في إطار طبيعة ونظام الدراسة المعتمد بكل مؤسسة تعليمية.

حقيقة تأجيل الدراسة 2026

وفيما يتعلق بما أثير حول حقيقة تأجيل الدراسة 2026، أكدت وزارة التربية والتعليم عدم صحة ما يتم تداوله بشأن وجود قرار بتأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وشددت الوزارة على أن الدراسة ستبدأ في المواعيد المحددة مسبقًا، ما لم يصدر قرار رسمي جديد يتضمن تعديل هذه المواعيد.

ودعت وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء المنشورات غير الرسمية التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة الحصول على المعلومات الخاصة بالعملية التعليمية من المصادر الرسمية للوزارة.

زيادة أيام الدراسة الفعلية خلال العام الجديد

ويشهد العام الدراسي 2026-2027 زيادة في عدد أيام الدراسة الفعلية للطلاب، حيث يصل إجمالي عدد الأيام إلى 183 يومًا، وفق ما أعلنه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتستهدف الوزارة من زيادة عدد أيام الدراسة إتاحة وقت تعليمي أكبر أمام الطلاب داخل المدارس، بما يسهم في تحسين استيعاب المناهج الدراسية وتنفيذ الخطة التعليمية بصورة أكثر انتظامًا.

كما تمنح زيادة أيام الدراسة المعلمين وقتًا أكبر لتنفيذ المناهج ومراجعة المقررات الدراسية، إلى جانب إتاحة مساحة مناسبة للأنشطة التعليمية المختلفة التي تستهدف دعم العملية التعليمية.

مقارنة عدد أيام الدراسة في مصر

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن عدد أيام الدراسة الفعلية للطالب المصري وصل إلى نحو 116 يومًا خلال عام 2023، في حين تصل أيام الدراسة في عدد من الأنظمة التعليمية حول العالم إلى نحو 200 يوم أو أكثر.

وتأتي زيادة أيام الدراسة ضمن توجه يستهدف تعزيز الوقت الفعلي الذي يقضيه الطالب داخل المدرسة، وتحقيق استفادة أكبر من اليوم الدراسي، مع التركيز على رفع جودة العملية التعليمية وتحسين مستوى تحصيل الطلاب.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026-2027

وبناءً على المواعيد المعلنة، يمكن توضيح أبرز مواعيد بدء الدراسة 2026 على النحو التالي:

6 سبتمبر 2026: بداية الدراسة في المدارس الدولية.

بداية الدراسة في المدارس الدولية. 12 سبتمبر 2026: بداية الدراسة في المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والقوميات والمدارس المصرية اليابانية.

بداية الدراسة في المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والقوميات والمدارس المصرية اليابانية. 183 يومًا: إجمالي أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي الجديد، وفق المعلن من وزارة التربية والتعليم.

وبذلك، لا يوجد وفق المعلومات المعلنة أي تغيير في موعد بدء الدراسة في المدارس 2026، كما أن ما يتم تداوله بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد لا يستند إلى قرار رسمي.

ومع اقتراب موعد عودة الطلاب إلى المدارس، يظل الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم هو الوسيلة الأدق للتعرف على أي قرارات جديدة تخص مواعيد الدراسة أو الامتحانات أو الإجازات، خاصة في ظل انتشار العديد من الأخبار غير الموثقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.