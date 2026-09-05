التعليم تحيل مدير مدرسة بقنا للتحقيق بعد منشور عن النقاب.. تفاصيل الواقعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن واقعة المنشور المتداول على الصفحة الرسمية لمدرسة نجع سعيد الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة دشنا التعليمية بمحافظة قنا، والذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تضمن توجيهات تتعلق بارتداء الطالبات النقاب ضمن الزي المدرسي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن ما تم نشره عبر الصفحة الرسمية للمدرسة لا يمثل قرارًا أو توجيهًا صادرًا عن الوزارة، مشيرة إلى أن الواقعة جاءت نتيجة خطأ من المسؤول عن إدارة صفحة المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي.

إحالة مدير المدرسة ومسؤول الصفحة للشئون القانونية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان رسمي، أنه تم حذف المنشور المتداول فور رصده، مع إحالة مدير مدرسة نجع سعيد الإعدادية المشتركة ومسؤول الصفحة إلى الشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

وأكدت الوزارة أن التعامل السريع مع الواقعة يأتي في إطار حرصها على ضبط المحتوى الذي يتم نشره عبر الصفحات الرسمية التابعة للمدارس، خاصة أن هذه الصفحات تعد إحدى الوسائل التي يتم من خلالها التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون جميع البيانات والإعلانات المنشورة عبر الصفحات الرسمية للمدارس متوافقة بشكل كامل مع القرارات الوزارية والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية، وألا تتضمن أي معلومات أو توجيهات غير معتمدة رسميًا.

حقيقة صورة الطالبات المرتديات النقاب

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التربية والتعليم عن حقيقة الصورة التي تم تداولها بالتزامن مع المنشور، والتي ظهرت خلالها مجموعة من طالبات المدرسة وهن يرتدين النقاب.

وأوضحت الوزارة أن الصورة المتداولة ليست صورة حقيقية لطالبات المدرسة، وإنما تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي فهي لا تعكس الواقع داخل مدرسة نجع سعيد الإعدادية المشتركة ولا تمثل طالباتها.

ويأتي توضيح الوزارة بشأن الصورة في ظل انتشار المحتوى المصنوع باستخدام الذكاء الاصطناعي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يؤدي إلى تداول صور أو معلومات غير حقيقية وربطها بأحداث ووقائع لم تحدث على أرض الواقع.

ماذا قالت مديرية التربية والتعليم في قنا؟

وكان طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، قد أصدر توجيهات عاجلة عقب انتشار المنشور، مؤكدًا أن ما تم تداوله بشأن إلزام الطالبات بارتداء النقاب أو الإدناء لا يمثل بأي شكل تعليمات رسمية صادرة عن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على أنه لا يجوز لأي مدرسة فرض ارتداء النقاب أو الإدناء على الطالبات، أو مطالبة أولياء الأمور بشرائهما باعتبارهما جزءًا من الزي المدرسي، ما لم تصدر تعليمات رسمية معتمدة في هذا الشأن.

كما وجه إدارة دشنا التعليمية بإجراء فحص عاجل ودقيق للواقعة، وتحديد المسؤول عن إصدار أو نشر تلك التعليمات، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفة للتعليمات والضوابط المعمول بها.

تفاصيل المنشور الذي أثار الجدل

وكانت مدرسة نجع سعيد الإعدادية المشتركة قد نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تنبيهًا بشأن الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد، تضمن تحديد ملابس الطلاب والطالبات.

وأشار المنشور إلى أن الزي الخاص بالطلاب الذكور يتكون من تي شيرت أزرق وبنطلون كحلي، بينما تضمن الجزء الخاص بالطالبات توصية بارتداء إدناء مع النقاب باللون الكحلي أو الأسود، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل بين أولياء الأمور ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد انتشار المنشور على نطاق واسع، سارعت الجهات التعليمية المختصة إلى توضيح حقيقة الأمر، والتأكيد على أن تلك التعليمات لا تمثل قرارًا رسميًا ملزمًا للطالبات.

وزارة التعليم تؤكد الالتزام بالزي المدرسي الموحد

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع مدارس الجمهورية ملتزمة بتطبيق القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023، الخاص بمواصفات الزي المدرسي الموحد للطلاب في المدارس الرسمية والخاصة.

وشددت الوزارة على أن أي تعليمات تتعلق بالزي المدرسي يجب أن تكون متوافقة مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، ولا يجوز للمدارس إصدار توجيهات منفردة تفرض أعباء إضافية على الطلاب وأولياء الأمور.

كما طالبت الوزارة المدارس والإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بالدقة والمسؤولية عند إدارة صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية، وعدم نشر أي معلومات قبل التأكد من صحتها وموافقتها للقرارات المنظمة للعملية التعليمية.

إجراءات لمنع تكرار الواقعة

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن إحالة المسؤولين عن الواقعة للتحقيق تأتي ضمن جهودها للحفاظ على انضباط العملية التعليمية ومنع تداول معلومات غير دقيقة عبر المنصات الرسمية التابعة للمدارس.

وأكدت الوزارة أن الصفحات الرسمية للمدارس يجب أن تكون مصدرًا موثوقًا للمعلومات بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، وأن أي مخالفة للتعليمات أو القرارات الوزارية ستخضع للإجراءات القانونية والإدارية المقررة.

ومن جانبها، شددت مديرية التربية والتعليم بقنا على جميع الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الرسمية، وعدم إصدار أي توجيهات خارج نطاق الاختصاص، خاصة تلك التي قد تتسبب في إثارة البلبلة أو فرض أعباء إضافية على الأسر.

وبذلك، أكدت وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم بقنا أن ارتداء النقاب ليس جزءًا إلزاميًا من الزي المدرسي بموجب الواقعة محل الجدل، وأن المنشور الذي أثار الأزمة تم حذفه، بينما تستمر الإجراءات القانونية للتحقيق في المسؤولية عن نشره.