تطورات الحالة الصحية لـ بهاء سلطان بعد حادث السير..مصطفى كامل يكشف التفاصيل

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان بهاء سلطان، بعد تعرضه لحادث سير على طريق وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وذلك عقب حالة من القلق بين جمهور الفنان ومحبيه خلال الساعات الماضية.

وحرص مصطفى كامل على طمأنة جمهور بهاء سلطان، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة، وأنه خضع للفحوصات الطبية والأشعة اللازمة عقب الحادث، ولم يتعرض لإصابات خطيرة.

مصطفى كامل يطمئن الجمهور على بهاء سلطان

نشر مصطفى كامل رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كشف خلالها تفاصيل تواصله مع بهاء سلطان بعد حادث السير.

وأكد نقيب المهن الموسيقية أنه أجرى اتصالًا بالفنان بهاء سلطان للاطمئنان عليه، مشيرًا إلى أن الفنان بخير، وأنه خضع للفحوصات والأشعة الطبية اللازمة للاطمئنان على حالته.

وجاءت رسالة مصطفى كامل لتهدئة حالة القلق التي انتابت جمهور بهاء سلطان عقب انتشار أنباء تعرضه لحادث سير، خاصة بعد تداول صور ومعلومات حول تهشم سيارته على الطريق.

مدير أعمال بهاء سلطان يكشف تفاصيل حالته الصحية

من جانبه، كشف ناصر بجاتو، مدير أعمال الفنان بهاء سلطان، عن تطورات الحالة الصحية للفنان عقب الحادث.

وأكد بجاتو أن بهاء سلطان بخير، موضحًا أنه كان في طريقه إلى منزله بعد الاطمئنان على حالته الصحية، وأنه لم يتعرض لأي أذى نتيجة حادث السير الذي وقع على طريق وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وأوضح مدير أعمال بهاء سلطان أن الفنان لم يصب بإصابات تستدعي القلق، وأن الأمور مستقرة، وهو ما يطمئن محبيه وجمهوره بعد انتشار خبر الحادث.

تفاصيل حادث بهاء سلطان على طريق وادي النطرون

وكانت أنباء تعرض بهاء سلطان لحادث سير قد أثارت اهتمامًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا مع تداول صور تظهر تعرض سيارته لأضرار نتيجة الحادث.

وبحسب المعلومات المتاحة، وقع الحادث على طريق وادي النطرون بمحافظة البحيرة، قبل أن يخضع الفنان للفحوصات الطبية والأشعة للاطمئنان على حالته.

وجاءت تصريحات مصطفى كامل ومدير أعمال بهاء سلطان لتؤكد أن الفنان بحالة جيدة، وأنه لم يتعرض لإصابات خطيرة، ليتمكن بعد ذلك من العودة إلى منزله.

آخر ظهور فني لـ بهاء سلطان

وكان بهاء سلطان قد أحيا خلال الفترة الأخيرة حفلًا غنائيًا في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور.

وشملت قائمة الأغاني التي قدمها خلال الحفل عددًا من أعماله، من بينها «دلوقتي عاجبناكوا» و«الواد قلبه بيوجعه» و«وأنا غلطان» و«يا ترى» و«وأنا مصمم» و«في ثانية ولع الجو» و«أنا من غيرك»، إلى جانب عدد آخر من أغانيه.

ألبوم بهاء سلطان الجديد «رسيني»

وعلى المستوى الغنائي، طرح بهاء سلطان مؤخرًا ألبومه الجديد «رسيني»، الذي يضم 5 أغنيات، من بينها «اترَموا» و«بنشوف فلان» و«الطيبين».

ويواصل الفنان خلال الفترة الحالية نشاطه الفني وطرح أعمال غنائية جديدة، بالتزامن مع مشاركته في عدد من الحفلات داخل مصر وخارجها.

بهاء سلطان يطرح ميني ألبوم «كأنك مسكن»

كما طرح بهاء سلطان ميني ألبوم جديدًا بعنوان «كأنك مسكن»، ويضم 3 أغنيات هي «كأنك مسكن» و«حن عليا» و«أنت طيب».

وجاءت أغنية «كأنك مسكن» من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن، بينما أغنية «حن عليا» من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

أما أغنية «أنت طيب»، فجاءت من كلمات هاني عبدالكريم، وألحان أحمد محي، وتوزيع يحيى يوسف.

«المزاج عناب» أحدث أعمال بهاء سلطان

وفي سياق متصل، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات فيديو كليب أغنية «المزاج عناب» للفنان بهاء سلطان عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ضمن سلسلة الأعمال الغنائية التي يقدمها الفنان لجمهوره خلال الفترة الحالية.

وبعد الكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ بهاء سلطان، أكدت تصريحات مصطفى كامل وناصر بجاتو أن الفنان بخير، وأنه لم يتعرض لإصابات جراء حادث السير، كما عاد إلى منزله بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وسط حالة من الارتياح بين جمهوره ومحبيه.