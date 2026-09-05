سكن لكل المصريين 9.. موعد حجز 15 ألف شقة للإيجار وشروط التقديم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل طرح جديد ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9»، يتضمن إتاحة نحو 15 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم بنظام الإيجار، وذلك في عدد من المدن الجديدة والمحافظات.

ويأتي الطرح في إطار المبادرات السكنية التي تستهدف توفير وحدات مناسبة للمواطنين، مع إتاحة دعم حكومي للإيجار وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الفئات المستحقة.

موعد التقديم على شقق سكن لكل المصريين 9

حددت وزارة الإسكان مواعيد التقديم على الوحدات السكنية الجديدة على مرحلتين، بهدف تنظيم عملية الحجز وإتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات المستهدفة.

وتبدأ المرحلة الأولى المخصصة لذوي الهمم فقط يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، وتستمر حتى الأحد 27 سبتمبر 2026.

أما المرحلة الثانية، فتشمل جميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، وتبدأ يوم الإثنين 28 سبتمبر 2026 وتستمر حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

ويستطيع الراغبون في التقديم الاطلاع على كراسة الشروط ومعرفة تفاصيل الوحدات وإجراءات الحجز من خلال منصة مصر الرقمية، واستكمال تسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة

يشمل طرح سكن لكل المصريين 9 وحدات سكنية بمساحات متنوعة، بما يتناسب مع احتياجات الأسر المختلفة.

وتتضمن الوحدات الموجودة في المدن الجديدة شققًا بمساحة تصل إلى 75 مترًا مربعًا، وتتكون من غرفتين وصالة، وذلك في مدن من بينها حدائق العاصمة والعبور الجديدة وأخميم الجديدة.

كما يتضمن الطرح وحدات أخرى تصل مساحتها إلى 90 مترًا مربعًا، وتتكون من 3 غرف وصالة، في عدد من المدن الجديدة، من بينها:

أكتوبر الجديدة.

15 مايو.

العبور الجديدة.

برج العرب الجديدة.

السادات.

النوبارية الجديدة.

الفيوم الجديدة.

المنيا الجديدة.

أسيوط الجديدة.

سوهاج الجديدة.

أخميم الجديدة.

قنا الجديدة.

طيبة الجديدة.

تفاصيل وحدات سكن لكل المصريين 9 بالمحافظات

ولا يقتصر الطرح على المدن الجديدة، إذ يشمل أيضًا عددًا من الوحدات السكنية داخل المحافظات.

وتتوافر وحدات بمساحات تصل إلى 75 مترًا مربعًا، مكونة من غرفتين وصالة، في محافظة المنيا.

كما يضم الطرح وحدات سكنية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع، في عدد من المحافظات، وهي: الجيزة، والمنوفية، والغربية، والأقصر، وكفر الشيخ، وقنا، وسوهاج، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا.

شروط التقديم على شقق الإيجار

وضعت وزارة الإسكان عددًا من الشروط الأساسية للراغبين في الاستفادة من وحدات سكن لكل المصريين 9 بنظام الإيجار.

ويشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 35 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

كما يشترط ألا يتجاوز الحد الأقصى لصافي مصادر دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريًا، وفقًا للضوابط المحددة في كراسة الشروط.

قيمة دعم الإيجار للمستفيدين

يتضمن البرنامج دعمًا حكوميًا للإيجار، يقدمه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمستفيدين وفقًا لمستوى الدخل ومساحة الوحدة السكنية.

ويصل الحد الأقصى للدعم إلى 100 ألف جنيه، على أن يتم تحديد قيمة الدعم المستحق لكل مستفيد وفقًا للضوابط المعتمدة ومدة الإيجار.

ويستهدف هذا الدعم تخفيف قيمة الالتزامات المالية على المستفيدين، بما يتيح لهم الاستفادة من الوحدات المطروحة وفق نظام الإيجار.

رسوم التسجيل وتأمين الوحدة

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي رسومًا للتسجيل ضمن إجراءات التقدم، حيث يتعين على المتقدم سداد 365 جنيهًا، وهي رسوم غير قابلة للرد أو الاسترداد، ويتم دفعها من خلال وسائل الدفع المتاحة عبر منصة مصر الرقمية.

كما يتعين سداد 10 آلاف جنيه كتأمين للوحدة السكنية من خلال مكاتب البريد المميكنة الموجودة في المدن والمحافظات التي يتضمنها الطرح.

ويتم رد قيمة التأمين بعد انتهاء مدة الإيجار، أو في حالة رفض الطلب، وذلك وفقًا للشروط والضوابط الواردة في كراسة الشروط.

خطوات التقديم وحجز الوحدات

ويجب على الراغبين في الحصول على إحدى شقق سكن لكل المصريين 9 الالتزام بالمواعيد المحددة لكل مرحلة، والاطلاع بشكل كامل على كراسة الشروط قبل استكمال إجراءات التسجيل.

وتتضمن عملية التقديم تسجيل البيانات المطلوبة، ورفع المستندات التي تثبت استيفاء شروط الإعلان، إلى جانب سداد الرسوم والتأمين المقرر وفق القنوات المحددة.

وتؤكد وزارة الإسكان أن تفاصيل الوحدات المطروحة، وشروط الاستحقاق، والمستندات المطلوبة، وآليات السداد، يتم توضيحها بشكل تفصيلي في كراسة الشروط الخاصة بالإعلان.

أهم مواعيد وأرقام سكن لكل المصريين 9

عدد الوحدات: 15 ألف شقة بنظام الإيجار.

15 ألف شقة بنظام الإيجار. بداية حجز ذوي الهمم: 20 سبتمبر 2026.

20 سبتمبر 2026. نهاية حجز ذوي الهمم: 27 سبتمبر 2026.

27 سبتمبر 2026. التقديم لجميع المواطنين: من 28 سبتمبر حتى 28 أكتوبر 2026.

من 28 سبتمبر حتى 28 أكتوبر 2026. رسوم التسجيل: 365 جنيهًا.

365 جنيهًا. تأمين الوحدة: 10 آلاف جنيه.

10 آلاف جنيه. الحد الأقصى لدعم الإيجار: 100 ألف جنيه.

100 ألف جنيه. الحد الأقصى لدخل الأسرة: 16 ألف جنيه.

16 ألف جنيه. سن المتقدم: من 21 إلى 35 عامًا.

من 21 إلى 35 عامًا. مساحات الوحدات: تبدأ من 75 مترًا مربعًا، وتصل إلى 100 متر مربع وفق موقع ونوع الوحدة.

ويُعد طرح سكن لكل المصريين 9 من الطروحات التي تستهدف إتاحة وحدات سكنية بنظام الإيجار، مع توفير دعم حكومي للمستحقين، وتوزيع الوحدات بين المدن الجديدة وعدد من المحافظات، بما يتيح خيارات متنوعة للراغبين في الحصول على سكن مناسب وفقًا للشروط المعلنة.