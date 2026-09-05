الانتهاء من رصف طريق "الصفيحة_طهطا" في سوهاج بطول 3 كيلومترات.. واستكمال أعمال الرصف ضمن خطة 2026/2027

تنفيذًا لتوجيهات محافظ سوهاج

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام برفع كفاءة شبكة الطرق والشوارع الداخلية والرئيسية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت مديرية الطرق بالمحافظة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بالانتهاء من أعمال رصف طريق "الصفيحة ـ طهطا" بطول3 كيلومتر، وعرض 7 أمتار.

وأشار المهندس حاتم عمر مدير عام الطرق بسوهاج، إلى أنه جارٍ استكمال باقي أعمال الطريق بطول 3200 متر، حيث تم إدراج الجزء المتبقي ضمن خطة رصف مركز طهطا للعام المالي 2026/2027، وجارٍ طرحه في مناقصة عامة بمعرفة المديرية، تمهيدًا للبدء في أعمال التنفيذ.

وأكد محافظ سوهاج استمرار متابعة تنفيذ مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، وسرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة، بما يسهم في تحسين البنية التحتية وتحقيق رضا المواطنين.