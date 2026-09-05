موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق المقاولون العرب التي تجمعهما مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري لموسم 2026-2027.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق فوزه الرابع علي التوالي أمام نظيره فريق المقاولون العرب في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز والزمالك علي القمة وذلك عقب فوزه علي فريق سموحة في الجولة الثالثة بهدف نظيف.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق المقاولون العرب التي تجمعهما في الجولة الرابعة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، تنطلق مساء الأربعاء المقبل الموافق 9 سبتمبر الجاري، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد المقاولون العرب

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد المقاولون العرب حيث من المنتظرأن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، عمرو الجزار، كوكا

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور، زيزو

خط الهجوم: منصف بقرار، أشرف بن شرقي ، بن جديدة

الأهلي ضد المقاولون العرب

مشاهدة مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

يمكنك متابعة مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق المقاولون العرب التي تجمعهما في الجولة الرابعة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، والتي تنطلق مساء الأربعاء المقبل الموافق 9 سبتمبر الجاري، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قنوات أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري.

تغييرات بقائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

من المنتظر أن تشهد قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب عدة تغييرات بعودة إمام عاشور وأكرم توفيق وكريم الدبيس للقائمة، ومن المتوقع أن تضم القائمة الأسماء الأتية: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، هادي رياض، ياسر إبراهيم، طاهر محمد طاهر، سفيان بنجديدة، منصف بقرار، أحمد رضا، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي،علي محمود، أحمد سيد زيزو، عمرو الجزار، أقطاي عبد الله، كريم فؤاد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، كريم الدبيس، إمام عاشور، أكرم توفيق، أفشة.

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