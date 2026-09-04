الإعلان الرسمي لفيلم «شيش دو» يتصدر تريند «X» في مصر والسعودية

تصدر الإعلان الرسمي لفيلم «شيش دو»، بطولة الفنانين بيومي فؤاد وباسم سمرة، تريند موقع «X» في مصر والسعودية، وذلك بعد ساعات قليلة من طرح التريلر الرسمي للعمل، وسط تفاعل كبير من الجمهور عبر منصات التواصل الإجتماعي.

ومن المقرر أن ينطلق فيلم «شيش دو» في دور العرض السينمائي يوم 24 سبتمبر من الشهر ذاته، ليبدأ منافسته ضمن موسم الأفلام السينمائية الجديدة.

ويأتي تصدر الإعلان الرسمي لتريند «X» في مصر والسعودية ليعكس حالة الإهتمام التي حظي بها الفيلم منذ الكشف عن تفاصيله وطرح البرومو الرسمي، خاصة مع اقتراب موعد طرحه بدور العرض السينمائي.

وكشف الإعلان الرسمي عن أجواء تجمع بين الكوميديا والمواقف الإجتماعية والإثارة، في إطار درامي مختلف، مع ظهور أبطال العمل في عدد من المواقف والمفارقات التي تمهد لطبيعة الأحداث والشخصيات التي يقدمونها خلال الفيلم.

ومن المنتظر أن يشهد الفيلم خلال الفترة المقبلة طرح المزيد من المواد الدعائية، بالتزامن مع اقتراب موعد عرضه للجمهور.

وجدير بالذكر بأن فيلم «شيش دو» يضم كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم أبرزهم: النجم بيومي فؤاد، باسم سمرة، ميشيل ميلاد، رحمة أحمد، بسنت أبو باشا، محمد أوتاكا، مالك عماد، محمود عزب وغيرهم وذلك إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم: أحمد زاهر وأحمد صيام والفيلم من قصة وسيناريو وحوار وإخراج أكمل شهير، في أولى تجاربه الإخراجية.