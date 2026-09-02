موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري والتشكيل المتوقع

تترقب جماهير كرة القدم، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق سموحة التي تجمعهما مساء غد الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري لموسم 2026-2027.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق فوزه الثالث علي التوالي أمام نظيره فريق سموحة لمطاردة بيراميدز والزمالك علي القمة وذلك عقب فوزه علي فريق زد في الجولة الثانية بثنائية نظيفة، و فوزه في الجولة الأولي أمام الشرقية إنبي بنتيجة 3-2.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة

مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق سموحة التي تجمعهما في الجولة الثالثة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، تنطلق مساء غد الخميس الموافق 3 سبتمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سموحة

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد سموحة حيث من المنتظرأن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ، هادي رياض ، عمرو الجزار، كوكا

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور، زيزو

خط الهجوم: منصف بقرار، أشرف بن شرقي ، بن جديدة

الأهلي ضد سموحة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد سموحة

يمكنك متابعة مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق سموحة في الجولة الثالثة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، والمقررة مساء غد الخميس الموافق 3 سبتمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.، عبر قنوات أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري.

تغييرات بقائمة الأهلي لمواجهة سموحة

من المنتظر أن تشهد قائمة الأهلي لمواجهة سموحة عدة تغييرات بعودة إمام عاشور وأفشة وأكرم توفيق للقائمة بعد شفائهم من الإصابة، ومن المتوقع أن تضم القائمة الأسماء الأتية: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، هادي رياض، ياسر إبراهيم، طاهر محمد طاهر، سفيان بنجديدة، منصف بقرار، أحمد رضا، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي،علي محمود، أحمد سيد زيزو، عمرو الجزار، أقطاي عبد الله، كريم فؤاد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، عمر الساعي، إمام عاشور، أكرم توفيق، أفشة.

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