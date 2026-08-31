لجنة الحكام تحسم الجدل بشأن واقعة محمد معروف ووائل جمعة في مباراة الأهلي وزد

حسمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية حول الواقعة التي جمعت بين الحكم محمد معروف ووائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، خلال مباراة الأهلي وزد، والتي شهدت تداول روايات متعددة بشأن حديث قيل إنه دار حول اللاعب علي محمود.

وأكدت لجنة الحكام، في بيان رسمي، حرصها على كشف حقيقة الواقعة بشكل كامل، بعد انتشار ادعاءات وتفسيرات مختلفة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشددة على أن مراجعة التسجيلات الرسمية كانت الفيصل في تحديد ما جرى خلال المباراة.

لجنة الحكام تراجع تسجيلات غرفة VAR

أوضحت لجنة الحكام الرئيسية أنها عقدت اجتماعًا لمناقشة تفاصيل الواقعة، حيث جرى الاستماع إلى التسجيلات الكاملة الخاصة بغرفة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، بهدف التحقق من جميع الأحاديث التي دارت بين أطراف الواقعة.

وأكدت اللجنة أن مراجعة التسجيلات جاءت في إطار الحرص على الشفافية والدقة، وعدم الاعتماد على الروايات المتداولة أو المعلومات غير الموثقة، خاصة في ظل حالة الجدل التي صاحبت المباراة.

وبحسب ما انتهت إليه اللجنة، فإن التسجيلات الرسمية لم تثبت وجود حديث بين الحكم محمد معروف ووائل جمعة يتعلق باللاعب علي محمود، خلافًا لما تم تداوله في بعض التغطيات الإعلامية خلال الفترة الماضية.

حقيقة الحوار بين محمد معروف ووائل جمعة

كشفت لجنة الحكام أن الحوار الذي دار خلال المباراة كان متعلقًا بمطالبة النادي الأهلي باحتساب مخالفة، وهو ما صاحبه اعتراض من وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق.

وأشارت اللجنة إلى أن الحكم محمد معروف أوضح خلال الحوار عدم وجود مخالفة تستوجب احتساب خطأ، مؤكدًا أن الحالة تمّت مراجعتها بالفعل من جانب حكم تقنية الفيديو المساعد.

وشددت لجنة الحكام على أن مراجعة التسجيلات لم تكشف عن أي حديث يتعلق بمطالبة وائل جمعة بخروج أحد اللاعبين من أرض الملعب لحمايته، وهي الرواية التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن التسجيلات الرسمية تعد المرجع الأساسي للحكم على مثل هذه الوقائع، وأن اللجنة تعتمد على الأدلة الموثقة قبل إصدار أي بيانات أو اتخاذ مواقف رسمية بشأن الأحداث التحكيمية.

إشادة بتدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وفي سياق متصل، وجهت لجنة الحكام الرئيسية الشكر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد اتخاذه إجراءات تتعلق بالواقعة واستدعاء الممثل القانوني للقناة المعنية للاستماع إليه.

وأشادت اللجنة بسرعة تحرك المجلس، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس الحرص على ضبط المشهد الإعلامي، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقواعد المهنية والدقة عند تناول الوقائع الرياضية.

وأوضحت لجنة الحكام أنها كانت تدرس بالفعل اللجوء إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما تم تداوله، إلا أن تحرك المجلس جاء سريعًا، وهو ما اعتبرته اللجنة خطوة إيجابية تستحق التقدير.

لجنة الحكام تؤكد الالتزام بالدقة والشفافية

أكدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أنها تتعامل مع جميع الوقائع والملاحظات المتعلقة بالتحكيم المصري وفق معايير واضحة تقوم على الشفافية والموضوعية والتحقق من المعلومات.

وشددت اللجنة على أهمية عدم إصدار أحكام مسبقة أو تداول معلومات غير دقيقة قبل الرجوع إلى الأدلة والتسجيلات الرسمية، خاصة أن مثل هذه الأخبار قد تؤثر على سمعة منظومة التحكيم وتزيد من حالة الجدل داخل الوسط الرياضي.

وأضافت أن تطوير منظومة التحكيم المصري يتطلب تعاون جميع الأطراف، سواء الأندية أو وسائل الإعلام أو الجماهير، من أجل توفير مناخ يساعد الحكام على أداء مهامهم بعيدًا عن الضغوط والشائعات.

دعوة لمساندة التحكيم المصري

وفي ختام بيانها، ناشدت لجنة الحكام جميع عناصر المنظومة الرياضية بضرورة مساندة التحكيم المصري، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة أو الروايات التي لا تستند إلى أدلة رسمية.

وأكدت اللجنة أن انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة يمكن أن يترك آثارًا سلبية على كرة القدم المصرية، ويؤثر على الثقة في الحكام والمنظومة التحكيمية بشكل عام.

وتأتي هذه التطورات لتضع حدًا للجدل المثار بشأن واقعة الحكم محمد معروف ووائل جمعة خلال مباراة الأهلي وزد، بعدما أكدت لجنة الحكام، عقب مراجعة تسجيلات غرفة تقنية الفيديو «VAR»، عدم ثبوت صحة الادعاءات المتعلقة بوجود حديث حول اللاعب علي محمود.