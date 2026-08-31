أسعار الذهب اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6330 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 في مصر مع انطلاق تعاملات الأسبوع، بينما شهدت الأسواق العالمية تراجعًا في سعر المعدن النفيس، وسط ترقب المستثمرين لتحركات الأونصة والدولار الأمريكي وتوقعات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم، وهو العيار الأكثر تداولًا وإقبالًا في السوق المصرية، نحو 6330 جنيهًا للجرام، في ظل حالة من الاستقرار النسبي محليًا بعد موجة من التصحيح السعري التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الأخيرة من شهر أغسطس.

أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 31 أغسطس 2026

جاءت أسعار الذهب اليوم في الأسواق المحلية على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 7234 جنيهًا .

. سعر جرام الذهب عيار 21: 6330 جنيهًا .

. سعر جرام الذهب عيار 18: 5425 جنيهًا .

. سعر جرام الذهب عيار 14: 4220 جنيهًا .

. سعر الجنيه الذهب: 50,640 جنيهًا.

وتظل هذه الأسعار قابلة للتغير على مدار اليوم وفقًا لتحركات أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب التغيرات في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ومستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

تراجع سعر الذهب عالميًا مع بداية التداولات

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم عالميًا تراجعًا، حيث انخفضت الأونصة إلى مستوى يقارب 4416 دولارًا، مقارنة بسعر افتتاح بلغ نحو 4455 دولارًا.

ويأتي هذا التراجع في إطار موجة تصحيح تشهدها أسعار المعدن النفيس بعد المكاسب القوية التي حققها خلال شهر أغسطس، إذ اتجه عدد من المستثمرين إلى عمليات جني الأرباح عقب وصول الأسعار إلى مستويات مرتفعة.

وكان الذهب العالمي قد بدأ موجة التصحيح بعد وصول سعر الأونصة إلى المستوى النفسي البالغ 4700 دولار، قبل أن تتزايد عمليات البيع وجني الأرباح، ما أدى إلى كسر عدد من مستويات الدعم المهمة، أبرزها 4600 و4570 دولارًا، وصولًا إلى مستوى 4500 دولار.

مكاسب قوية للذهب خلال شهر أغسطس رغم التصحيح

ورغم التراجع الأخير، حقق الذهب مكاسب ملحوظة خلال شهر أغسطس 2026. وكشفت بيانات شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية أن سعر الذهب عيار 21 ارتفع منذ بداية الشهر بنحو 420 جنيهًا للجرام، بما يعادل زيادة تقدر بنحو 7%.

وشهدت السوق المحلية خلال الأسبوع الأخير من أغسطس عمليات تصحيح أدت إلى انخفاض سعر الذهب بنسبة بلغت نحو 3.7%، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 قرابة 245 جنيهًا.

وبدأ المعدن الأصفر تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 6600 جنيه للجرام، قبل أن يسجل أعلى مستوى عند 6645 جنيهًا، ثم يتراجع إلى مستويات تقترب من 6355 جنيهًا.

أما عالميًا، فقد حقق الذهب خلال أغسطس مكاسب بنحو 10.1%، ليسجل أكبر ارتفاع شهري له منذ يناير الماضي، رغم تعرضه لتراجع خلال الأسبوع الأخير من الشهر بنسبة بلغت نحو 3.2%.

ما العوامل المؤثرة في أسعار الذهب في مصر؟

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها تحركات سعر الأونصة في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى حجم الطلب والعرض في السوق المحلية.

كما ساهم تراجع الدولار أمام الجنيه، إلى جانب انخفاض الطلب على شراء الذهب وزيادة عمليات البيع من جانب بعض المستهلكين، في ارتفاع المعروض بالسوق خلال بعض جلسات التداول، وهو ما انعكس على حركة الأسعار محليًا.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

تترقب سوق الذهب في مصر تطورات التداولات العالمية خلال الساعات المقبلة، خاصة مع متابعة تحركات سعر الأونصة والدولار الأمريكي، بالإضافة إلى التوقعات المرتبطة بأسعار الفائدة العالمية.

ومن المتوقع أن تستمر حالة التذبذب في سعر الذهب اليوم وأسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار عمليات جني الأرباح وترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية المؤثرة في قرارات البنوك المركزية واتجاهات الاستثمار في الملاذات الآمنة.

وتبقى حركة الذهب العالمية العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه الأسعار محليًا، إلى جانب المتغيرات الخاصة بسوق الصرف ومستويات الطلب داخل السوق المصرية.