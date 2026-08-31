موعد مباراة الزمالك ضد السويس بتروجت في الدوري اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة البيضاء، مواجهة ساخنة تجمع فريق الزمالك ضد نظيره فريق السويس بتروجت في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري لموسم 2026-2027.

يسعي فريق الزمالك لتحقيق فوزه الثاني علي التوالي في الدوري أمام السويس بتروجت عقب فوزه في الجولة الثانية علي البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، وكان الفريق قد تعادل في الجولة الأولي من البطولة أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري.

موعد مباراة الزمالك ضد السويس بتروجت

يلتقي فريق الزمالك ضد السويس بتروجت في الجولة الثالثة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، مساء اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد السويس بتروجت

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الزمالك ضد السويس بتروجت في الجولة الثالثة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، والتي تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.، عبر قنوات أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري.

الزمالك ضد السويس بتروجت

تشكيل الزمالك المتوقع ضد السويس بتروجت

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد السويس بتروجت حيث من المنتظر أن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: المهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر، محمود الونش، محمد إسماعيل، محمود بنتايك

خط الوسط: أحمد فتوح ،محمد شحاتة ،آدم كايد

خط الهجوم: عدي الدباغ ،شيكو بانزا، ناصر منسي

الزمالك يطارد الأهلي وبيراميدز علي قمة الدوري

فوز فريق الزمالك أمام نظيره السويس بتروجت يمنحه صدارة مؤقته لبطولة الدوري التي يحتلها بيراميدز برصيد 6 نقاط بينما أي نتيجة أخري تعني مواصلة رحلة نزيف النقاط ببطولة الدوري، وكان الفريق قد تعادل أمام الاتحاد بدون أهداف في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولي بالبطولة.

نظام منافسات بطولة الدوري لموسم 2026-2027

انطلقت بطولة الدوري المصري الجمعة 21 أغسطس الجاري وتُقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، ثم يُقسم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين: الأولى هي "مجموعة البطل" وتضم 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، يهبط أربعة منها إلى القسم الثاني "دوري المحترفين".

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