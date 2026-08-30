جامعة بنى سويف تثرى المكتبة العربية بإصدار علمي حول سوسيولوجيا أصحاب الهمم

صرح الدكتور الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، ان الجامعة تواصل ريادتها البحثية في دعم الحراك الأكاديمي، من خلال إثراء المكتبة العربية بإصدارات علمية رصينة تواكب التحولات المجتمعية وقضايا العدالة الاجتماعية المعاصرة.

حيث صدر أحدث المؤلفات العلمية المتميزة للدكتور قياتي عاشور، مدرس علم الاجتماع بالكلية، والذي جاء تحت عنوان “سوسيولوجيا أصحاب الهمم منظور معاصر في الاندماج والتمكين الاجتماعي"، والصادر عن دار الكتاب الجامعي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس هذا الإصدار التزام الجامعة بتقديم إنتاج فكري يخدم الباحثين محلياً وإقليمياً، ويواكب القضايا الإنسانية والاجتماعية الراهنة.

وأشاد رئيس الجامعة بهذا العمل باعتباره خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية، مؤكداً أن الكتاب يفتح آفاقاً بحثية جديدة تشجع على إنتاج أطروحات علمية ورسائل ماجستير ودكتوراه في قضايا أصحاب الهمم والاحتواء الشامل، كما يسهم هذا الطرح في تمكين الباحثين وصناع السياسات من فهم آليات الدمج، ويؤكد على دور العلوم الإنسانية في تفكيك وفهم التحديات الاجتماعية والمؤسسية التي تشكل ملامح عالمنا اليوم وغداً.

واشارت الدكتورة عزة الجوهري، عميد الكلية، ان هذا الكتاب يعد إضافة نوعية غير مسبوقة للمكتبة الأكاديمية العربية، حيث يعد من أوائل المؤلفات التي تقدم تأصيلاً نظرياً وتطبيقياً متكاملاً في مجال سوسيولوجيا أصحاب الهمم. ولا تتوقف القيمة المعرفية للكتاب عند المنظور الطبي والخيري التقليدي للإعاقة، بل تتجاوز ذلك لتغوص في الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.

واوضح الدكتور قياتى عاشور ان الكتاب يقدم قراءة نقدية معمقة ومبتكرة حول كيفية تشريح عجز البنى الاجتماعية والمؤسسية عن استيعاب التنوع البشري الخلاق، وطرح تساؤلات جوهرية تمس مستقبل السياسات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والعصر الرقمي داخل المجتمعات الحديثة.