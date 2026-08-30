أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم الأحد 30 أغسطس 2026

تترقب الأسر المصرية أسعار السلع الغذائية مع بداية تعاملات اليوم الأحد ، وسط اهتمام متزايد بمعرفة تكلفة الوجبات اليومية قبل التوجه إلى الأسواق.

وتتصدر أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة محركات البحث، خاصة مع اختلاف الأسعار بين المناطق والمحال وفقًا لجودة المنتجات وحجم المعروض وتكاليف النقل.



أسعار اللحوم اليوم الأحد



سجلت أسعار اللحوم اليوم مستويات متفاوتة بحسب النوع والقطعة، حيث بلغ سعر كيلو عرق الفلتو البلدي نحو 430 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو اللحم الضأن البلدي بين 350 و400 جنيه.



كما تراوح سعر اللحم الجملي بين 300 و350 جنيهًا للكيلو، فيما سجلت الكبدة البلدي ما بين 350 و400 جنيه، وبلغ سعر الكبدة الضأن نحو 320 جنيهًا للكيلو.



وتختلف أسعار اللحوم من منطقة إلى أخرى، بحسب نوع المنتج ومصدره ودرجة الجودة وطريقة البيع.



أسعار الفراخ والبيض



وفي سوق الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزارع بين 58 و59 جنيهًا، بينما وصل سعرها للمستهلك إلى نحو 68 و70 جنيهًا.



وسجلت الفراخ الساسو نحو 90 إلى 91 جنيهًا بالمزرعة، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 100 و101 جنيه، ووصل سعر الفراخ البلدي للمستهلك إلى نحو 114 و120 جنيهًا للكيلو.



أما البانيه، فسجل نحو 200 إلى 230 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 80 و85 جنيهًا، والأحمر بين 95 و97 جنيهًا، والبلدي بين 110 و115 جنيهًا.



أسعار الأسماك والجمبري



وشهدت أسعار الأسماك تفاوتًا بحسب النوع والحجم، حيث سجل كيلو البلطي الممتاز نحو 106 جنيهات، والبلطي الصغير نحو 75 جنيهًا.



وبلغ سعر كيلو فيليه البلطي نحو 185.17 جنيه، وقشر البياض حوالي 173.94 جنيه، بينما سجل الجمبري الصغير 305.61 جنيه، والمتوسط 408.29 جنيه، والجامبو نحو 650.56 جنيه.



كما بلغ سعر كيلو السبيط نحو 346.36 جنيه، والكابوريا حوالي 191.36 جنيهًا.



أسعار الخضروات اليوم



وسجل كيلو الطماطم نحو 20 جنيهًا، والبطاطس 25 جنيهًا، والبامية 70 جنيهًا، والملوخية 20 جنيهًا.



وبلغ سعر الخيار البلدي ما بين 15 و20 جنيهًا، والبصل الأحمر 20 جنيهًا، والأبيض 15 جنيهًا، والفلفل الألوان 60 جنيهًا، والليمون البلدي 50 جنيهًا، والكوسة 25 جنيهًا، والفاصوليا الخضراء 60 جنيهًا.



أسعار الفاكهة اليوم



وفي سوق الفاكهة، سجل المانجو البلدي نحو 50 جنيهًا للكيلو، والعويسي 100 جنيه، والكمثرى 80 جنيهًا، والتين البرشومي 60 جنيهًا، والتفاح الجولدن 90 جنيهًا.



كما بلغ سعر الموز والجوافة والكنتالوب نحو 30 جنيهًا، والعنب 60 جنيهًا، والكيوي 100 جنيه، بينما وصل الأفوكادو إلى نحو 220 جنيهًا، وتراوح سعر البطيخ بين 15 و20 جنيهًا.



وتظل الأسعار استرشادية وقابلة للتغير على مدار اليوم، وفقًا لمعدلات العرض والطلب، ومكان البيع، وجودة المنتجات، وتكاليف النقل.

