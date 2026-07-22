أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء..الطماطم بـ15 جنيهًا والبطاطس تبدأ من 17.5 جنيه

شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 حالة من الاستقرار النسبي، مع استمرار التباين في أسعار بعض الأصناف بين أسواق الجملة والتجزئة، وفقًا لما أكده عدد من التجار. وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى داخل المحافظات تبعًا لتكاليف النقل وحجم المعروض والطلب.

ويواصل المواطنون متابعة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بشكل يومي، خاصة مع التغيرات التي تشهدها الأسواق خلال موسم الصيف، حيث تعد الطماطم والبطاطس والخيار والفاكهة الصيفية من أكثر السلع طلبًا.

أسعار الخضار في أسواق التجزئة اليوم

جاءت أسعار الخضروات داخل أسواق التجزئة على النحو التالي:

سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 12.5 و15 جنيهًا .

. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 17.5 و25 جنيهًا .

. بلغ سعر كيلو البصل الأحمر من 8 إلى 10 جنيهات .

. تراوح سعر كيلو الباذنجان بين 8 و10 جنيهات .

. سجل الخيار أسعارًا تراوحت بين 15 و20 جنيهًا للكيلو .

. تراوح سعر كيلو الكوسة من 15 إلى 20 جنيهًا .

. بلغ سعر كيلو الفلفل الحار ما بين 10 و15 جنيهًا .

. تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي بين 10 و15 جنيهًا .

. سجل كيلو الليمون أسعارًا تراوحت بين 30 و40 جنيهًا.

وتعكس هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار اختلاف الأسعار بين الأسواق المختلفة داخل المحافظة.

أسعار الخضار في أسواق الجملة

أما في أسواق الجملة، فقد جاءت الأسعار أقل نسبيًا، حيث سجلت:

الطماطم من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو .

. البطاطس بين 15 و18 جنيهًا .

. البصل الأحمر من 7 إلى 8 جنيهات .

. الباذنجان بين 6 و8 جنيهات .

. الخيار من 10 إلى 12 جنيهًا .

. الكوسة بين 8 و10 جنيهات .

. الفلفل الحار من 6 إلى 8 جنيهات .

. الفلفل الرومي بين 6 و8 جنيهات .

. الليمون من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

ويعود الفارق بين أسعار الجملة والتجزئة إلى تكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح التي يضيفها تجار التجزئة.

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم

شهدت أسواق التجزئة استقرارًا في أسعار الفاكهة، وجاءت كالتالي:

الموز من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو .

. الجوافة بين 30 و35 جنيهًا .

. الكانتلوب من 15 إلى 20 جنيهًا .

. التفاح من 60 إلى 75 جنيهًا للكيلو .

. البرتقال بين 15 و20 جنيهًا .

. تراوح سعر البطيخة الواحدة بين 50 و100 جنيه بحسب الحجم والجودة.

ويستمر الإقبال على الفاكهة الصيفية مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة البطيخ والكانتلوب والبرتقال.

أسعار الفاكهة في أسواق الجملة

وجاءت أسعار الفاكهة داخل أسواق الجملة على النحو التالي:

الموز من 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو .

. الجوافة بين 20 و25 جنيهًا .

. الكانتلوب من 7 إلى 10 جنيهات .

. التفاح بين 40 و60 جنيهًا .

. البرتقال من 12.5 إلى 15 جنيهًا .

. تراوح سعر البطيخة الواحدة بين 20 و50 جنيهًا.

وتعد هذه الأسعار مرجعًا لتجار التجزئة قبل إضافة تكاليف النقل والتداول، وهو ما يفسر الفارق السعري بين الجملة والمستهلك النهائي.

استقرار نسبي في أسعار الخضار والفاكهة

يرى عدد من التجار أن الأسواق تشهد خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضار والفاكهة، مدعومة بتوافر كميات مناسبة من المنتجات الزراعية، مع استمرار اختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى داخل محافظة الشرقية وفقًا لمستويات العرض والطلب.

ويُنصح المستهلكون بمتابعة الأسعار بشكل يومي، خاصة مع احتمالية حدوث تغيرات مرتبطة بحجم المعروض أو الظروف المناخية أو تكاليف النقل، والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المحلية.