موعد مباريات الأهلي الودية استعدادا للموسم الجديد والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مباريات فريق الأهلي الودية التي يخوضها استعدادا للموسم الكروي الجديد 2026-2027 وفي مقدمتها مواجهته ضد نظيره فريق برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر، وهي البطولة الودية التي ينظمها النادي الكتالوني منذ عام 1966.

ويلتقي فريق الأهلي في باكورة مبارياته الودية نظيره فريق النصر كما يلتقي فريق لافينا قبل خوض معسكره في إسبانيا والذي يختتم بمواجهة نارية أمام برشلونة حيث يعتبر الأهلي أول فريق إفريقي يشارك في بطولة كأس خوان جامبر,

موعد مباريات الأهلي أمام النصر ولافينا

يشتهل فريق الأهلي استعداداته للموسم الجديد بخوض مباراتين وديتين أمام النصر ولافينا يومي 23 و30 يوليو الجاري قبل السفر إلى معسكر إسبانيا، ويبحث الأهلي عن فريقين من دوري الدرجة الثانية فى إسبانيا لمواجهتهما خلال معسكر الفريق الذي سيُقام خلال الفترة من 6 حتى 20 أغسطس المقبل، بعد إلغاء وديتي المارد الأحمر أمام إسبانيول وجيرونا الإسبانيين.

موعد قمة الأهلي ضد برشلونة

عشاق كرة القدم علي موعد مع قمة نارية تجمع فريق الأهلي ضد نظيره فريق برشلونة في كأس خوان جامبر يوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو بمدينة برشلونة، ولم يعلن برشلونة الموعد الرسمي لانطلاق المباراة حتى الآن، ومن المرجح إقامة المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت المعتاد لمباريات كأس خوان جامبر.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد برشلونة

يمكنك متابعة مباراة الأهلي ضد برشلونة عبر منصة «بارسا وان» الرسمية، التي تتيح المشاهدة عالمياً بعد التسجيل، كما تنقل قناة أون سبورت المباراة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، في ظل امتلاكها حقوق بث العديد من مباريات الأهلي الودية والدولية.

استعدادات الأهلي للموسم الجديد

موعد انتظام الدوليين في تدريبات الأهلي

يواصل فريق الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش اليوم ضمن الاستعداد للموسم الجديد، وذلك دون لاعبيه الدوليين الذين تقرر مشاركتهم فى التدريبات يوم 30 يوليو الجاري، بعد الحصول على راحة عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس العالم.

ويرصد الموجز، تطور صفقات الأهلي استعدادا للموسم الجديد، حيث قرر عموته المدير الفني للفريق غلق هذا الملف بعد التعاقد مع المغربي سفيان بنجديدة من نادي المغرب الفاسي، واقتراب ضم الجزائري منصف بقرار لاعب نادي دينامو زغرب الكرواتي، الذي يترقب الأهلي مشاركته مع ناديه الكرواتي في مباراتي سيون السويسري يومي 21 و28 يوليو الجاري في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا، حتى يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

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