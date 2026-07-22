تنسيق الجامعات 2026.. قواعد تحديد الكلية وشروط القبول وخطوات تسجيل الرغبات بالتفصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الضوابط الرسمية الخاصة بـ تنسيق الجامعات 2026، والتي تنظم آلية قبول طلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي الجديد. وتستهدف هذه القواعد تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الطلاب على الكليات المختلفة، وفقًا للمجموع الكلي، وترتيب الرغبات، والطاقة الاستيعابية لكل كلية أو معهد.

قواعد تنسيق الجامعات 2026 لتحديد الكلية

أكدت وزارة التعليم العالي أن عملية توزيع الطلاب خلال تنسيق الجامعات 2026 تعتمد على مجموعة من المعايير الأساسية التي تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وتشمل:

ترتيب الطلاب وفقًا للمجموع الكلي الحاصل عليه كل طالب في شهادة الثانوية العامة.

اجتياز اختبارات القدرات للكليات التي تشترط النجاح بها قبل القبول.

الالتزام بترتيب الرغبات التي يسجلها الطالب عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

مراعاة الأعداد المقرر قبولها بكل كلية أو معهد وفقًا للطاقة الاستيعابية.

تحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية بعد انتهاء مراحل التنسيق وإعلان النتائج النهائية.

وتسهم هذه الضوابط في تحقيق توزيع عادل للطلاب بما يتوافق مع احتياجات الجامعات المختلفة.

شروط التقديم في تنسيق الجامعات 2026

أوضحت الوزارة أن التقديم من خلال مكتب التنسيق يتطلب الالتزام بعدد من الشروط الأساسية، يأتي في مقدمتها تقديم الشهادة الأصلية المعتمدة، حيث لن يتم قبول أي مستندات بديلة عنها.

كما شددت الوزارة على ضرورة أن تكون الشهادة الدراسية حديثة ومعتمدة، سواء كانت:

الثانوية العامة المصرية.

الشهادات الثانوية العربية المعادلة.

الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة.

الشهادات الفنية.

الثانوية الأزهرية.

ويعد استيفاء هذه الشروط شرطًا أساسيًا لإتمام إجراءات القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني

عند بدء المرحلة المخصصة للتنسيق، يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني. اختيار نوع الشهادة الدراسية. إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود باستمارة النجاح والرقم التأكيدي. مراجعة البيانات الشخصية والتأكد من صحتها. تسجيل الرغبات بحد أقصى 75 رغبة مع مراعاة التوزيع الجغرافي وقواعد القبول. حفظ الرغبات وطباعة إيصال التسجيل للاحتفاظ به.

كما يحق للطالب تعديل الرغبات أكثر من مرة طوال فترة المرحلة، ويُعتد بآخر تعديل يتم حفظه قبل غلق باب التسجيل.

تنسيق الجامعات 2026 لطلاب الثانوية العامة

أكدت وزارة التعليم العالي أن قبول الطلاب المصريين في الجامعات الحكومية يتم حصريًا من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، ولا يجوز لأي جامعة حكومية قبول الطلاب بصورة مباشرة خارج منظومة التنسيق.

ويهدف هذا النظام إلى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع الالتزام بالحدود الدنيا للكليات، وترتيب الرغبات، والأعداد المقررة للقبول في كل قطاع.

موعد بدء تنسيق الجامعات 2026

من المقرر أن تبدأ مراحل تنسيق الجامعات 2026 عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة مباشرة، حيث تعلن وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الأولى، ثم تفتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيًا، على أن تتوالى بعد ذلك المرحلتان الثانية والثالثة وفقًا للأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد.

أبرز الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة

تشمل الكليات التي يمكن لطلاب الشعب المختلفة الالتحاق بها وفقًا لقواعد التنسيق:

كليات علمي علوم

الطب البشري.

طب الأسنان.

الصيدلة.

العلاج الطبيعي.

الطب البيطري.

التمريض.

الزراعة.

العلوم.

الألسن.

الإعلام.

التجارة.

الحقوق.

الآداب.

التربية.

السياحة والفنادق، إلى جانب عدد من الكليات والمعاهد الأخرى.

كليات علمي رياضة

الهندسة.

هندسة البترول والتعدين.

الحاسبات والمعلومات.

الفنون التطبيقية.

الفنون الجميلة (عمارة).

العلوم.

التجارة.

الحقوق.

التربية.

الزراعة.

السياحة والفنادق.

المعاهد العليا للحاسب والتكنولوجيا.

كليات الشعبة الأدبية

الاقتصاد والعلوم السياسية.

الإعلام.

الألسن.

الآثار.

الآداب.

الحقوق.

التجارة.

التربية.

التربية الرياضية.

التربية النوعية.

دار العلوم.

الخدمة الاجتماعية.

السياحة والفنادق.

المعاهد العليا للغات والترجمة، إلى جانب عدد من المعاهد والكليات المعتمدة.

ويُنصح الطلاب بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي لمعرفة مواعيد كل مرحلة، والحدود الدنيا للقبول، وأي تحديثات تتعلق بإجراءات تنسيق الجامعات 2026، لضمان تسجيل الرغبات بصورة صحيحة والاستفادة من جميع الفرص المتاحة.