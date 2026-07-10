استقرار أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض اليوم الجمعة 10 يوليو 2026

واصلت الأسواق المصرية اليوم الجمعة 10 يوليو 2026 الحفاظ على حالة من الاستقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية، بالتزامن مع وفرة المعروض وانتظام حركة التوريد من المزارع والأسواق إلى المنافذ التجارية.

ويأتي هذا الهدوء السعري ليمنح الأسر المصرية فرصة أفضل لتوفير احتياجاتها اليومية، وسط توقعات باستمرار استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة مع توازن العرض والطلب.



- استقرار أسعار اللحوم في الأسواق



شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 400 و450 جنيهًا، بينما سجل اللحم المفروم البلدي أسعارًا تتراوح بين 410 و450 جنيهًا للكيلو.



كما تراوح سعر كيلو لحم الضأن بين 350 و477 جنيهًا، وسجل لحم البتلو ما بين 350 و464 جنيهًا، في الوقت الذي تواصل فيه المنافذ الحكومية طرح اللحوم بأسعار تبدأ من 295 جنيهًا للكيلو، بما يساهم في توفير بدائل مناسبة للمواطنين.



- أسعار الدواجن والبيض اليوم



استقرت أسعار الدواجن مع بداية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 67 جنيهًا داخل المزارع، بينما وصل للمستهلك بنحو 78 جنيهًا، في حين بلغ سعر الفراخ الساسو نحو 75 جنيهًا بالمزرعة، وسجلت الفراخ البلدي حوالي 105 جنيهات للكيلو.



وفي المقابل، واصل سعر كيلو البانيه تراجعه ليتراوح بين 160 و180 جنيهًا، بينما استقرت أسعار البيض، إذ سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 100 جنيه، والبيض الأبيض 90 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي نحو 110 جنيهات.



- الأسماك تحافظ على استقرارها



حافظت أسعار الأسماك على مستوياتها المستقرة، حيث تراوح سعر كيلو البلطي بين 85 و100 جنيه، بينما سجل البوري أسعارًا بين 175 و250 جنيهًا للكيلو.

أما الجمبري، فتراوح سعره بين 250 و1000 جنيه وفقًا للحجم والجودة، مع استمرار استقرار أغلب الأصناف داخل الأسواق المحلية.



- أسعار الخضروات والفاكهة



استقرت أيضًا أسعار الخضروات والفاكهة، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 20 و25 جنيهًا، وسجلت البطاطس نحو 15 جنيهًا، بينما تراوح سعر الخيار بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.



وفي الفاكهة، بلغ سعر الموز البلدي ما بين 30 و35 جنيهًا، وسجل التين البلدي نحو 50 جنيهًا، فيما تراوح سعر العنب الأحمر بين 60 و80 جنيهًا للكيلو.



وفرة المعروض تدعم استقرار الأسواق



ويرجع استقرار أسعار السلع الغذائية إلى استمرار وفرة الإنتاج المحلي، وانتظام عمليات التوريد، إلى جانب توازن العرض والطلب داخل الأسواق، وهي عوامل ساعدت في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية، مع توقعات باستمرار هذا الأداء الهادئ ما لم تطرأ متغيرات تؤثر على تكاليف الإنتاج أو النقل.

