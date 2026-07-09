ما وراء الستار في قمة الناتو العاصفة، شفرة هدايا أردوغان، والترتيبات السرية لجناح ترامب

التاريخ لا يصنع قفزاته في الفراغ، وإنما يختار لها محطات إستراتيجية شديدة الحساسية والتعقيد ، وفي الأيام القليلة الماضية، وتحديداً في السابع والثامن من يوليو عام 2026، إحتضن المجمع الرئاسي في أنقرة فصلاً من أخطر فصول إعادة تشكيل التوازنات الدولية.

لم تكن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو السادسة والثلاثون مجرد تجمع بروتوكولي للقادة والجنرالات؛ بل كانت، مسرحاً لعملية إعادة صياغة قسرية لمفهوم الأمن الأوروبي والأمريكي على السواء، وسط عواصف جيوسياسية تعصف بالبحرالأسود والشرق الأوسط، وظلال ثقيلة لـ تفاهمات أمريكية إيرانية ومواجهات مستمرة مع الدب الروسي.

إن الأجواء خلف الأبواب المغلقة في المجمع الرئاسي بـ بيشته بيه بلغت حد الغليان ، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألقى حجر الثقل الأكبر عندما طالب، بنبرته الصارمة المعهودة، برفع الإنفاق الدفاعي لدول الحلف إلى نسبة غير مسبوقة تصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة بحلول عام 2035 ، كان هذا المطلب بمثابة زلزال داخل أروقة الحلف؛ فالأوروبيون، الذين يعانون تحت وطأة أزمات إقتصادية ممتدة، وجدوا أنفسهم بين مطرقة التخلي الأمريكي وسندان التهديد الروسي المستمر.

أما السر الأكبر في الختام، فكان يكمن في طريقة إدارة الأمين العام للناتو، مارك روته، للتوازنات ، فقد شهدت القمة لأول مرة إدراج منتدى صناعة الدفاع كبند أصيل، حيث جرى تمرير صفقات بمليارات الدولارات لدمج سلاسل الإمداد العسكرية ،وإستغلت تركيا هذا المأزق لتفرض شروطها؛ فلم تعد تلك الدولة التي تقف على الأعتاب تستجدي الرضا، بل قدمت مبادرات تسليح كبرى مثل خطط أقمار المراقبة الإصطناعية محلية الصنع لدعم قدرات الناتو الفضائية لتقول للجميع أنا هنا.. المفتاح الجغرافي والعسكري الذي لا بديل عنه،

من يتأمل أسلوب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إدارة الدبلوماسية الشخصية، يدرك أن الرجل لا يترك تفصيلاً للصدفة، في هذه القمة، تحولت الهدايا التذكارية التي وزعها أردوغان على زعماء العالم إلى مادة دسمة للتحليل ،فلم تكن مجرد قطع فنية، بل كانت رسائل مشفرة مكتوبة بمداد التاريخ السلجوقي والعثماني، وموجهة إلى عواصم القرار،

كل هدية صُممت بدقة لتعكس طبيعة العلاقة والتوازنات،

للقادة الأوروبيين أهداهم أردوغان نسخاً فاخرة ومعاد تصنيعها من خرائط بحرية قديمة تعود للأدميرال العثماني بيري ريس، وهي الخرائط التي كانت تحدد نفوذ الشرق في البحر الأبيض المتوسط والبحار المحيطة، الرسالة هنا واضحة ولا تحتاج إلى عناء تفسير السيادة الإقليمية في الممرات المائية الحيوية تمر عبر أنقرة، وأي تهميش لدورها في أمن البحر الأسود أو المتوسط هو قصر نظر إستراتيجي.

للرئيس الأمريكي ترامب إهدائه مجسماً دقيقاً ومطلياً بالذهب لـ خوذة محارب سلجوقي مرصعة بالأحجار الكريمة، ترمز إلى القوة والصمود الفردي ، وهي لفتة ذكية تداعب السيكولوجية الشخصية لترامب، الذي يفضل منطق القوة والصفقات الثنائية على الإلتزامات الجماعية الروتينية.

أما الأمين العام للحلف كانت الهدية عبارة عن لوحة خط عربي بديعة تضم آيات ومأثورات عن العهد والوفاء بالإلتزامات، في إشارة تركية صريحة إلى ضرورة إلتزام الحلف بتعهداته في مكافحة الإرهاب وعدم فرض قيود على تسليح تركيا،

فى الجانب الأخر الحديث عن إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تركيا يفتح الباب أمام فصل مثير من فصول الدبلوماسية والأمن، فالرجل ليس رئيساً عادياً، ومتطلباته الأمنية والشخصية تتداخل فيها حسابات السياسة بحسابات النفوذ والهيبة،

فقد رُفضت فكرة إقامة ترامب في الفنادق العالمية الكبرى المعتادة داخل أنقرة لدواعٍ أمنية ولوجستية معقدة، خصوصاً في ظل المظاهرات الحاشدة المناهضة للناتو والتي إندلعت في شوارع أنقرة وإسطنبول وإزمير قادتها نقابات عمالية وقوى إشتراكية إحتجاجاً على عسكرة الإقتصاد،

بناءً على ذلك، جرى تخصيص قصر تاريخي مستقل وخاضع لحراسة مشددة يقع في ضواحي العاصمة، متصلاً جغرافياً بالمجمع الرئاسي عبر مسارات بروتوكولية مؤمنة بالكامل بالذكاء الإصطناعي وأنظمة التشويش الإلكتروني،

وقامت الأجهزة الأمنية التركية بالتنسيق مع جهاز الخدمة السرية بإنشاء منطقة حظر جوي مصغرة فوق مقر الإقامة، مدعومة بمنظومات دفاع جوي متطورة لمواجهة الطائرات المسيرة،

لم تكن الإقامة للنوم الراغد، بل تحول الجناح الخاص بترامب إلى مطبخ سياسي مصغر ، هناك، وبعيداً عن أعين الوفود الأوروبية المتوجسة، جرت لقاءات ثنائية ليلية جمعت ترامب بأردوغان ورجال الظل من مستشاري الأمن القومي ، في هذا الجناح، نُوقشت الخطوط العريضة لـ صفقة القرن الجديدة بشأن التعامل مع التمدد الروسي، وتحديد حصة الشركات الأمريكية مثل لوكهيد مارتن في عقود التصنيع المشترك داخل أوروبا وتركيا، والتي بلغت قيمتها المبدئية 2.8 مليار دولار.

إننا ونحن نطالع هذه المشاهد المتشابكة من قمة أنقرة 2026، لا نملك إلا أن نرى فيها دليلاً جديداً على أن عالم القطب الواحد قد إنتهى إلى غير رجعة، وأننا نعيش عصر السياسة الواقعية العارية،

لقد نجحت تركيا في تحويل القمة من مجرد منصة لإصدار البيانات إلى سوق دولية لفرض نفوذها وإستعراض عناصر قوتها الذاتية ، وبين شفرات هدايا أردوغان التاريخية، وضجيج مطالب ترامب بنسبة الـ 5%، والترتيبات الأمنية الإستثنائية خلف الكواليس، تتضح الحقيقة الكبرى ، الأمن في عالم اليوم لم يعد يُشترى بالوعود، بل تصنعه صفقات السلاح، والقدرة على حسم الخيارات في اللحظات الحرجة من تاريخ الأمم.