مرسوم رئاسي..محمود عباس يدعو لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 28 نوفمبر

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا دعا فيه إلى إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني يوم 28 نوفمبر 2026، على أن تشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تقرر الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية خلال الربع الأول من العام المقبل.

مرسوم رئاسي لتحديد موعد انتخابات المجلس التشريعي

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، إصدار مرسوم رئاسي يقضي بإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني يوم 28 نوفمبر 2026، في خطوة تستهدف استكمال المسار الديمقراطي وتعزيز المؤسسات الفلسطينية.

ونص المرسوم على دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

الانتخابات الرئاسية خلال الربع الأول من العام المقبل

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن موعد الانتخابات الرئاسية سيُحدد لاحقًا، على أن تُجرى خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك وفقًا لأحكام القانون والإجراءات الدستورية المعمول بها.

وأكدت الوكالة أن الدعوة لإجراء الانتخابات تأتي في إطار ترسيخ مبادئ الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية في دولة فلسطين.

مصر تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

وفي سياق متصل، بحث السفير المصري في رام الله، إيهاب سليمان، مع حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين، آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الجهود المصرية الرامية إلى تنفيذ استحقاقات خطة الرئيس الأمريكي.

وشملت المباحثات سبل ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها داخل القطاع، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2803.

رفض مصري لتهجير الفلسطينيين

وجدد السفير المصري التأكيد على موقف القاهرة الثابت برفض تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، مع التشديد على أهمية الحفاظ على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية.

كما أكد استمرار رفض مصر للأنشطة الاستيطانية والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشددًا على ضرورة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.