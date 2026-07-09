نتيجة الدبلومات الفنية 2026.. اعتماد رسمي بنسبة نجاح 68.69% وتفاصيل مؤشرات جميع الأنظمة التعليمية

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2026 للدور الأول، بنسبة نجاح عامة بلغت 68.69%، وسط مؤشرات كشفت تفاوت نسب النجاح بين الأنظمة التعليمية المختلفة، واستمرار تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل.

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتماد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2025-2026، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية للنتائج.

وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن منظومة التعليم الفني شهدت خلال العام الدراسي الحالي خطوات جديدة ضمن خطة التطوير الشاملة، مشيرًا إلى تطبيق نظام «البوكليت» والتكويد في الامتحانات التحريرية لأول مرة، بهدف تعزيز الشفافية وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.

استمرار تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل

وأوضح الوزير أن الشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات سوق العمل استمرت للعام الخامس على التوالي، من خلال مشاركة ممثلي القطاعات الإنتاجية والصناعية في لجان التقييم النهائي للطلاب وفق منهجية الجدارات المهنية.

وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة لسوق العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتطوير التعليم الفني ورفع كفاءة مخرجاته.

أكثر من 755 ألف طالب أدوا الامتحانات

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2026 أُجريت خلال الفترة من 6 إلى 18 يونيو الماضي، وتقدم لها 755 ألفًا و846 طالبًا وطالبة داخل 2506 لجان امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الامتحانات شهدت انتظامًا في أعمال التقييم التحريري والعملي والمعملي، مع تطبيق الإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية.

نسب النجاح في أنظمة الدبلومات الفنية 2026

وكشف الدكتور عمرو بصيلة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، عن نسب النجاح بمختلف الأنظمة التعليمية، والتي جاءت كالتالي:

نظام الخمس سنوات

حقق نسبة نجاح بلغت 90.70% من إجمالي 15 ألفًا و973 طالبًا وطالبة.

نظام الثلاث سنوات (عام)

سجل نسبة نجاح 55.27% من إجمالي 361 ألفًا و434 طالبًا وطالبة.

التعليم والتدريب المزدوج

بلغت نسبة النجاح 85.07% بين 11 ألفًا و795 طالبًا وطالبة.

البرامج المطورة وفق الجدارات المهنية

حققت نسبة نجاح 85.55% بإجمالي 321 ألفًا و576 طالبًا وطالبة.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

نظام الثلاث سنوات: 80.81% .

. نظام الخمس سنوات: 100%.

نظام الإعداد المهني

سجل نسبة نجاح 36.43%.

طلاب الدمج

بلغت نسبة النجاح 84.20%.

المؤشرات العامة لنتيجة الدبلومات الفنية 2026

وأظهرت الإحصاءات الرسمية للنتيجة أن:

إجمالي عدد الناجحين بلغ 518 ألفًا و181 طالبًا وطالبة .

. نسبة النجاح العامة وصلت إلى 68.69% .

. عدد الطلاب المستحقين لدخول امتحانات الدور الثاني بلغ 199 ألفًا و401 طالب وطالبة بنسبة 26.38% .

بنسبة . بلغ عدد الراسبين 32 ألفًا و220 طالبًا وطالبة بنسبة 4.26% .

بنسبة . وصل عدد المتغيبين عن الامتحانات إلى 5044 طالبًا وطالبة بنسبة 0.67%.

التعليم الفني يواصل مسار التطوير

تعكس نتائج الدبلومات الفنية 2026 استمرار جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير منظومة التعليم الفني، خاصة مع التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والبرامج القائمة على الجدارات المهنية، والتي سجلت نسب نجاح مرتفعة مقارنة ببعض الأنظمة التقليدية، في إطار خطة تستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.