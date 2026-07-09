سعر الذهب اليوم في مصر الخميس.. وعيار 21 يسجل 5850 جنيهًا

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، الخميس 9 يوليو 2026، ارتفاعًا جديدًا بقيمة 40 جنيهًا في مختلف الأعيرة، مدفوعًا بتطورات الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الخليج، رغم استمرار تراجع أسعار الذهب عالميًا.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 9 يوليو 2026

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس 9 يوليو 2026، بنحو 40 جنيهًا للجرام، وسط استمرار حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق المحلية والعالمية، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، والتي انعكست بشكل مباشر على حركة التداول داخل سوق الذهب المصري.

وجاءت الزيادة رغم انخفاض أسعار المعدن الأصفر عالميًا، في ظل استمرار الضغوط على سعر الأوقية، إلا أن السوق المحلية تأثرت بعوامل داخلية وخارجية دفعت الأسعار إلى الصعود.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب في السوق المصرية حتى وقت نشر التقرير المستويات التالية:

سعر الذهب عيار 24: 6685 جنيهًا للجرام.

للجرام. سعر الذهب عيار 21: 5850 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

للجرام، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية. سعر الذهب عيار 18: 5014 جنيهًا للجرام.

للجرام. سعر الجنيه الذهب: 46800 جنيه.

وتظل هذه الأسعار قابلة للتغيير على مدار اليوم وفقًا لتحركات السوق، كما تختلف القيمة النهائية للمشغولات الذهبية بإضافة المصنعية والضريبة والدمغة.

لماذا ارتفع سعر الذهب في مصر؟

جاء ارتفاع أسعار الذهب في مصر مدفوعًا بحالة التوتر المتصاعدة في منطقة الخليج، والتي أثارت مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الأسواق العالمية، خاصة مع توقعات بارتفاع أسعار الطاقة واستمرار الضغوط التضخمية.

ويرى متابعون للأسواق أن التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة تلعب دورًا مؤثرًا في حركة الذهب، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة التي يتجه إليها المستثمرون خلال فترات عدم الاستقرار.

أسعار الذهب عالميًا تتراجع رغم ارتفاع السوق المحلية

على الجانب الآخر، واصلت أسعار الذهب العالمية تراجعها خلال تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر الأوقية إلى نحو 4050 دولارًا، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على المعدن النفيس في الأسواق الدولية.

ورغم هذا الانخفاض، فإن السوق المصرية شهدت اتجاهًا مغايرًا نتيجة تأثرها بعدة عوامل، أبرزها سعر صرف الدولار، ومستويات الطلب المحلي، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الأسواق.

تأثير التوترات العالمية على أسعار الذهب

لا تزال تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة تمثل أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة الأسواق العالمية، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قد تتجاوز 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم عالميًا.

وتنعكس هذه التطورات على قرارات المستثمرين والبنوك المركزية، التي تتابع عن كثب المستجدات الاقتصادية والسياسية قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق بالسياسة النقدية.

قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

وفي سياق متصل، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة عند 3.5%، في أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش، في خطوة تعكس استمرار الحذر في التعامل مع معدلات التضخم واتجاهات الاقتصاد الأمريكي.

ويستهدف الفيدرالي خفض معدل التضخم إلى نحو 2%، وهو المستوى الذي يعتبره مناسبًا لتحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

تشير توقعات عدد من المحللين إلى استمرار حالة التقلب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع بقاء التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية ضمن أبرز المحركات الرئيسية للأسواق.

كما يتوقع أن يستمر الذهب في جذب المستثمرين باعتباره ملاذًا آمنًا، خاصة إذا استمرت الضغوط التضخمية واتجهت البنوك المركزية العالمية إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يدعم استمرار ارتفاع أسعار المعدن النفيس على المدى المتوسط والطويل.