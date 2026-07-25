هدوء مفاجئ بأسعار الغذاء اليوم السبت.. اللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة

شهدت الأسواق اليوم السبت 25 يوليو 2026، حالة من الهدوء والاستقرار النسبي في أسعار عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية، وسط توافر ملحوظ في المعروض واستمرار تدفق المنتجات إلى الأسواق والمحال والمنافذ المختلفة.

ويأتي هذا الاستقرار ليمنح المواطنين فرصة أفضل لتدبير احتياجاتهم اليومية، في ظل ترقب مستمر لأي تغيرات جديدة قد تطرأ على أسعار الغذاء.



- استقرار أسعار اللحوم الحمراء



حافظت أسعار اللحوم الحمراء على مستوياتها خلال تعاملات اليوم، إذ تراوح سعر كيلو الكندوز البلدي بين 400 و450 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو اللحم المفروم البلدي نحو 410 إلى 450 جنيهًا.



وبلغ سعر كيلو اللحم الضأن مستويات تراوحت بين 350 و477 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو البتلو نحو 350 إلى 464 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الكبدة البلدي بين 350 و450 جنيهًا، وفقًا لنوع القطعة ومكان البيع.



وفي الوقت نفسه، توفر المنافذ الحكومية عددًا من البدائل بأسعار أقل، تبدأ من نحو 295 جنيهًا للكيلو، ما يتيح للمواطنين خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم والميزانية المخصصة للشراء.



- أسعار الدواجن والبيض اليوم



وشهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار خلال تعاملات السبت، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 75 جنيهًا للمستهلك، بينما سجل كيلو الفراخ الساسو نحو 85 جنيهًا، في حين وصل سعر كيلو الفراخ البلدي إلى نحو 120 جنيهًا.



كما تراوح سعر كيلو البانيه بين 160 و180 جنيهًا، بينما استقرت أسعار البيض، إذ سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 90 جنيهًا، مقابل 100 جنيه لكرتونة البيض الأحمر، في حين بلغ سعر كرتونة البيض البلدي نحو 110 جنيهات.



- استقرار ملحوظ في أسعار الأسماك



وعلى صعيد الأسماك والمنتجات البحرية، حافظت عدة أصناف على مستوياتها السعرية، حيث تراوح سعر كيلو البلطي بين 85 و100 جنيه، بينما سجل كيلو البوري نحو 175 إلى 250 جنيهًا.



وتباينت أسعار الجمبري بشكل كبير وفقًا للحجم والجودة، لتتراوح بين 250 و1000 جنيه للكيلو، بينما سجل كيلو المرجان نحو 250 جنيهًا، واللوت نحو 380 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو الماكريل الطازج قرابة 210 جنيهات.



- أسعار الخضروات والفاكهة اليوم



وفي أسواق الخضروات، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 15 و17 جنيهًا، بينما سجلت البطاطس نحو 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر البصل الأبيض نحو 10 إلى 13 جنيهًا.



كما تراوحت أسعار البامية والثوم بين 20 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب الجودة والمنطقة ومكان الشراء.



أما أسواق الفاكهة، فسجل الليمون البلدي أسعارًا تراوحت بين 18 و40 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر العنب البناتي نحو 20 إلى 38 جنيهًا، والتين البرشومي نحو 20 إلى 38 جنيهًا.



وسجل كل من الرمان والجوافة نحو 30 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الخوخ البلدي بين 25 و65 جنيهًا، والكمثرى بين 20 و35 جنيهًا.



- وفرة المعروض تدعم استقرار الأسواق



ويعكس استقرار أسعار السلع الغذائية اليوم حالة من التوازن النسبي بين حجم المعروض ومستويات الطلب، بالتزامن مع انتظام عمليات التوريد والنقل وتوافر المنتجات بمختلف الأسواق والمنافذ، الأمر الذي يقلل من احتمالات حدوث قفزات سعرية مفاجئة في عدد من السلع.



وتظل حركة أسعار الغذاء خاضعة لمجموعة من العوامل، أبرزها حجم المعروض والطلب، وتكاليف الإنتاج والنقل، إلى جانب التغيرات الموسمية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار بعض المنتجات الزراعية.



وتواصل الأسر المصرية متابعة أسعار السلع الغذائية بصورة مستمرة، خاصة اللحوم والدواجن والأسماك والبيض والخضروات والفاكهة، وسط آمال باستمرار حالة الاستقرار الحالية خلال الأيام المقبلة.

