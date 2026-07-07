أسعار اللحوم والدواجن والأسماك اليوم الثلاثاء 7يوليو 2026..استقرار الأسواق ينعش حركة الشراء

قبل أن تتوجه الأسر إلى الأسواق لتلبية احتياجاتها اليومية، تواصل أسعار السلع الغذائية في مصر الحفاظ على حالة من الهدوء والاستقرار، مدعومة بتوافر المعروض وانتظام حركة التوريد، وهو ما انعكس على أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض والخضروات والفاكهة خلال تعاملات الثلاثاء 7 يوليو 2026.







- أسعار اللحوم الحمراء اليوم



واصلت أسعار اللحوم الحمراء استقرارها في الأسواق، حيث تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز البلدي بين 400 و450 جنيهًا، فيما سجل اللحم المفروم البلدي أسعارًا تتراوح بين 410 و450 جنيهًا للكيلو.



كما تراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 350 و477 جنيهًا، بينما سجل البتلو الصافي ما بين 350 و464 جنيهًا، ووصل سعر الكبدة البلدي الطازجة إلى ما بين 350 و450 جنيهًا للكيلو، في حين تبدأ أسعار اللحوم داخل المنافذ الحكومية من 295 جنيهًا للكيلو.



- أسعار الدواجن والبيض



استقرت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها، ليسجل كيلو الفراخ البيضاء ما بين 70 و75 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفراخ البلدي نحو 120 جنيهًا للكيلو، وسجلت الفراخ الساسو 105 جنيهات، فيما وصل سعر البط البلدي إلى 135 جنيهًا للكيلو.



أما أسعار البيض، فقد تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر بين 100 و105 جنيهات، بينما سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 125 جنيهًا.



- أسعار الأسماك اليوم



حافظت أسعار الأسماك على استقرارها، حيث تراوح سعر كيلو البلطي الممتاز في سوق الجملة بين 71 و73 جنيهًا، بينما وصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 85 و100 جنيه.



وسجل كيلو سمك البوري أسعارًا تراوحت بين 140 و170 جنيهًا، فيما بلغ سعر كيلو الجمبري متوسط الحجم نحو 385 جنيهًا.



- أسعار الخضروات والفاكهة



وفي أسواق الخضروات، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 25 و30 جنيهًا، بينما سجلت البطاطس نحو 15 جنيهًا، وتراوح سعر الخيار بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.

أما الفاكهة الصيفية، فقد استقرت أسعارها أيضًا، حيث بلغ سعر كيلو التين البلدي 50 جنيهًا، وتراوح سعر الموز البلدي بين 30 و35 جنيهًا، وسجلت الجوافة 30 جنيهًا، فيما تراوح سعر العنب البناتي الأحمر بين 60 و80 جنيهًا للكيلو.



- ما أسباب استمرار استقرار الأسعار؟



يعزو متعاملون في الأسواق حالة الاستقرار الحالية إلى وفرة الإنتاج المحلي، وانتظام سلاسل الإمداد والتوزيع، إلى جانب توازن معدلات العرض والطلب، وهو ما ساهم في الحد من التقلبات السعرية، مع توقعات باستمرار استقرار أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، ما لم تطرأ متغيرات مؤثرة على الأسواق.

