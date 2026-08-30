تنفيذ حملات إزالة مكبرة ببنى سويف ضمن المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة بني سويف جهودها الميدانية المكثفة في ملفات النظافة والتجميل والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة السريعة لشكاواهم.

ففي مركز ومدينة بني سويف، برئاسة محمد بكرى، تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة بعدد من الشوارع والمناطق، شملت شارع الروضة، وطريق السادات، وشارع حلمي الملط، وشارع حاتم رشدي، وشارع أحمد عرابي، وشارع حافظ، وشارع صفية زغلول، وشارع عبد السلام عارف، وكورنيش النيل، وشارع صلاح سالم، وشارع بورسعيد، بالتوازي مع تنفيذ أعمال زراعة وتجميل بالمثلث الكائن بمنطقة الروضة، وقص أفرع أشجار بشارع 17، فيما تم تنفيذ حملة إزالة ضمن المرحلة الأولى من الموجة 30 بناحية قرية أبو سليم التابعة لمجلس قروي شريف باشا، أسفرت عن إزالة عدة حالات تعد، إلى جانب إزالة حالات بقرية إهناسيا الخضراء وحالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية تزمنت الشرقية، وقرية باروط.

وفي مركز ومدينة ببا، برئاسة أحمد علاء الدين، تواصلت أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية، وفي إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين، تواجد رئيس المركز بإدارة التضامن الاجتماعي لمتابعة شكوى المواطنين بشأن بطاقات «تكافل وكرامة»، حيث استمع إلى المواطنين وشرح آلية تسليم البطاقات وترتيب المستحقين،وفي إطار الموجة الـ30 لإزالة التعديات، تم تنفيذ حالات إزالة لتعديات على ولايات الزراعة والري والصرف والطرق بدائرة المركز.

وفي مركز ومدينة الفشن، برئاسة مدحت صلاح، وبالتنسيق مع حماية الأراضي الزراعية، تواصلت الحملات المكثفة للتصدي للتعديات ومخالفات البناء في المهد، حيث تم تنفيذ حملة ضمن الموجة الـ30 ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فيماواصلت الوحدة المحلية جهودها في ملف النظافة، حيث تم رفع أكثر من 40 طنًا من القمامة والمخلفات من شوارع المدينة ومواقع التجميع والمجالس القروية، إلى جانب أعمال تطهير الترع والمصارف، ومراجعة وحدات الإنارة العامة بالطرق ومداخل القرى.

وفي مركز ومدينة سمسطا، برئاسة أسامة يونس، انطلقت أمس أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المركز، بمشاركة الجهات المعنية، وأسفرت الحملة عن إزالة عدة حالات تعد متنوعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما استجابت الوحدة المحلية بشكل فوري لشكوى أهالي منطقة مسجد الدعوة بشأن تراكمات القمامة بمحيط المسجد، حيث تم الدفع بفرق النظافة ورفع المخلفات، مع توجيه بمتابعة المنطقة بصورة مستمرة. وشهدت المدينة كذلك حملة ميدانية لرفع الإشغالات بشارع بورسعيد وشارع محمود سليمان وشارع 26 يوليو، حيث تم رفع الإشغالات الثابتة والمتحركة من حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مركز ومدينة ناصر، برئاسة شوقي هاشم، تم تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت مدينة ناصر ومنطقة الشناوية، وعددًا من الشوارع والمناطق، من بينها شارع الجيش، وشارع المصرف القبلي والبحري، وطريق الصحارة، ومنطقة المعهد الديني بالشناوية، وشارع بورسعيد، وشارع أبو بكر الصديق، ومنطقة المنشية، ومنطقة الشامية، ومنطقة السبخاية، وعزبة إبراهيم باشا، وشارع نهضة مصر، وطريق السقايا، وشارع عظيم الدولة، ومنطقة بحري البلد، مع رفع التراكمات وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، بجانب متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي وملف التصالح، فيما تم بقرية إشمِنت تنفيذ إزالة بعض حالات تعد على الأراضي الزراعية بالتوازي مع متابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات بالقرية وتوابعها.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد توفيق، تمت متابعة أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمركز والقرى التابعة، إلى جانب تنفيذ أعمال نظافة وتمشيط ورفع المخلفات الصلبة والقمامة على جانبي طريق منشأة كساب مرورًا بقرية نزلة المشارقة وقرية قله، وفي إطار التعامل السريع مع الأعطال والمشكلات المتعلقة بالخدمات الأساسية، تمت متابعة أعمال إصلاح كسر بخط مياه بقرية نزلة المشارقة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع شفط المياه المتسربة ورفع التشوينات أمام مدرسة اليرموك الإعدادية ورد الشيء لأصله وصب سقف غرفة المحابس تحت إشراف الوحدة المحلية بالنويرة، فضلا عن تمهيد وتسوية وردم الحفر والتقطعات بعدد من المناطق بالطريق الرئيسي لقرية قله، و بالطريق العام «ننا ـ إهناسيا».