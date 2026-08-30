بعد وفاة محمد التاجي.. ما مرض الرفرفة الأذينية الذي عانى منه الفنان؟

توفي الفنان محمد التاجي، مساء اليوم الأحد، عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة، وسط حالة من الحزن بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

وكان الفنان الراحل قد كشف في وقت سابق عن معاناته من بعض المشكلات الصحية المرتبطة بالقلب، من بينها الرفرفة الأذينية، وهو ما أعاد تسليط الضوء على طبيعة هذا الاضطراب ومدى تأثيره على صحة القلب، خاصة مع تزايد التساؤلات حول المرض الذي عانى منه الفنان محمد التاجي.

وفي هذا السياق، نستعرض طبيعة الرفرفة الأذينية وأبرز أعراضها ومضاعفاتها، وفقًا لما أوضحه الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي.

ما هي الرفرفة الأذينية؟

وأوضح الدكتور شريف حتة أن الرفرفة الأذينية تعد أحد اضطرابات نظم القلب، وتحدث نتيجة وجود خلل في الإشارات الكهربائية داخل الأذينين، ما يؤدي إلى زيادة سرعة ضربات القلب واضطراب انتظامها.

وقد يشعر الشخص المصاب بهذا الاضطراب بعدد من الأعراض، تختلف حدتها من حالة إلى أخرى، ومن أبرزها خفقان القلب، وضيق التنفس، والدوخة، والشعور بالإرهاق والتعب.

وأشار إلى أن الرفرفة الأذينية قد تظهر بصورة مؤقتة لدى بعض المرضى، بينما يمكن أن تستمر لفترات أطول لدى آخرين، ولذلك تحتاج الحالة إلى تقييم طبي دقيق لتحديد أسبابها ومدى تأثيرها على كفاءة القلب.

أسباب الإصابة بالرفرفة الأذينية

وأضاف استشاري الصحة العامة والطب الوقائي أن اضطرابات نظم القلب يمكن أن ترتبط بمجموعة من العوامل الصحية، من بينها ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وبعض مشكلات صمامات القلب، إلى جانب التقدم في العمر.

كما قد تلعب بعض العادات اليومية ونمط الحياة دورًا في زيادة احتمالات الإصابة باضطرابات ضربات القلب، وهو ما يجعل السيطرة على عوامل الخطورة من الخطوات المهمة للحفاظ على صحة القلب.

هل الحزن والتوتر يسببان رفرفة أذينية؟

وأوضح الدكتور شريف حتة أن الحزن والتوتر والانفعالات الشديدة يمكن أن تؤثر على معدل ضربات القلب، إذ قد تؤدي هذه المشاعر إلى زيادة إفراز هرمونات التوتر، وبالتالي ارتفاع معدل ضربات القلب وزيادة الإحساس بالخفقان.

وقد تكون هذه الأعراض أكثر وضوحًا لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من اضطرابات في نظم القلب، إلا أنه لا يمكن اعتبار الحزن وحده سببًا مباشرًا للإصابة بالرفرفة الأذينية.

ما خطورة الرفرفة الأذينية على القلب؟

وأكد حتة أن خطورة الرفرفة الأذينية لا تقتصر على سرعة ضربات القلب أو الشعور بالخفقان، إذ يمكن أن ترتبط الحالة في بعض المرضى بزيادة خطر تكوّن الجلطات الدموية.

ولهذا السبب، من الضروري أن يخضع المريض لفحوصات وتقييم طبي لتحديد درجة الخطورة ووضع الخطة العلاجية المناسبة وفقًا لحالته الصحية والعوامل الأخرى المؤثرة في احتمالات حدوث المضاعفات.

أعراض تستدعي زيارة الطبيب

وشدد استشاري الصحة العامة والطب الوقائي على ضرورة عدم تجاهل الأعراض المتكررة التي قد تشير إلى وجود اضطراب في نظم القلب، خاصة إذا تمثلت في الخفقان المستمر أو المتكرر، وضيق التنفس، والدوخة، أو ألم الصدر.

وفي حالة ظهور هذه الأعراض، يجب مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من طبيعة المشكلة وتحديد العلاج المناسب، مع التأكيد على عدم تناول أدوية لتنظيم ضربات القلب أو أدوية لمنع الجلطات دون استشارة الطبيب.

نصائح للحفاظ على صحة القلب

ويمكن تقليل عوامل الخطورة المرتبطة بأمراض القلب واضطرابات نظم القلب من خلال الاهتمام بالمتابعة الطبية المنتظمة، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي مع مشكلات القلب.

كما تشمل الخطوات المهمة السيطرة على ضغط الدم ومستويات السكر والكوليسترول، والابتعاد عن التدخين، وممارسة النشاط البدني المناسب للحالة الصحية، بالإضافة إلى الالتزام بتعليمات الطبيب وعدم إهمال الأعراض الجديدة أو المتكررة.

وفي ضوء وفاة الفنان محمد التاجي، يظل من المهم التأكيد على أن وجود الرفرفة الأذينية لدى شخص ما لا يعني بالضرورة أن هذا الاضطراب هو سبب الوفاة؛ إذ يتطلب تحديد سبب الوفاة معلومات طبية موثقة من الفريق المعالج أو الأسرة، ولا يمكن الجزم بعلاقة مباشرة بين المرض ووفاة الفنان دون إعلان طبي رسمي.