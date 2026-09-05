شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 حالة من الاستقرار مع بداية التعاملات، بعد التراجع الملحوظ الذي سجلته أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال ختام جلسة أمس، حيث انخفضت الأونصة بأكثر من 1%، وسط متابعة مستمرة لتحركات المعدن النفيس عالميًا ومحليًا.

وتحظى أسعار الذهب اليوم في مصر باهتمام كبير من جانب المواطنين والمستثمرين، خاصة مع ارتباط حركة المعدن الأصفر بعدد من العوامل الاقتصادية، وفي مقدمتها سعر الأونصة عالميًا، وتحركات سعر الدولار، بالإضافة إلى مستويات الطلب والعرض داخل السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت، وسجلت الأعيرة المتداولة في السوق المصرية المستويات التالية:

سعر الذهب عيار 24: 7200 جنيه للجرام.

7200 جنيه للجرام. سعر الذهب عيار 21: 6300 جنيه للجرام.

6300 جنيه للجرام. سعر الذهب عيار 18: 5400 جنيه للجرام.

5400 جنيه للجرام. سعر الجنيه الذهب: 50400 جنيه.

وتعد هذه الأسعار مؤشرات أولية قابلة للتغير على مدار اليوم، وفقًا لحركة السوق المحلية والتطورات التي تطرأ على أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب تغيرات مستويات الطلب على المعدن الأصفر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يعتبر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ويحظى بإقبال واسع من جانب المواطنين سواء بغرض شراء المشغولات الذهبية أو الاستثمار والادخار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 6300 جنيه، فيما قد يختلف السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية نتيجة إضافة المصنعية والدمغة، والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن نوع مشغولات إلى أخرى.

سعر الذهب عيار 24 وعيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 7200 جنيه للجرام، ويتميز هذا العيار بارتفاع نسبة نقاء الذهب فيه، ولذلك يرتبط سعره بصورة مباشرة بتحركات أسعار الذهب الخام.

أما سعر الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5400 جنيه للجرام، ويعد من الأعيرة التي تحظى بتواجد ملحوظ في سوق المشغولات الذهبية، خاصة مع اختلاف تفضيلات المستهلكين بين الأعيرة المختلفة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 نحو 50400 جنيه، ويعد الجنيه الذهب أحد الخيارات التي يلجأ إليها بعض المواطنين بغرض الاستثمار والاحتفاظ بقيمة المدخرات.

ويرتبط سعر الجنيه الذهب بصورة أساسية بسعر جرام الذهب عيار 21، باعتبار أن الجنيه الذهب المتداول في السوق المصرية يزن نحو 8 جرامات من الذهب عيار 21، مع إمكانية اختلاف السعر النهائي وفقًا لحركة السوق والمصنعية وهوامش التداول.

تراجع الذهب عالميًا وتأثيره على السوق المحلية

وجاء استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم بالتزامن مع تراجع أسعار الأونصة في البورصة العالمية خلال ختام تعاملات أمس بأكثر من 1%، وهو ما يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تتابعها الأسواق المحلية عند تحديد اتجاهات أسعار المعدن الأصفر.

ويراقب المستثمرون تحركات الذهب عالميًا بصورة مستمرة، خاصة في ظل تأثير قرارات البنوك المركزية وتوقعات أسعار الفائدة على حركة المعدن النفيس، إذ غالبًا ما تتأثر جاذبية الذهب بتغيرات العائد على الأصول الأخرى.

عوامل تحدد حركة أسعار الذهب في مصر

ولا تعتمد حركة سعر الذهب اليوم في مصر على السعر العالمي للأونصة فقط، وإنما تتأثر بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، من بينها سعر صرف الدولار، ومستويات العرض والطلب، وحركة التداول في الأسواق العالمية.

كما تلعب التطورات الاقتصادية العالمية دورًا في تحديد اتجاهات المستثمرين، خاصة أن الذهب ينظر إليه باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي والأسواق المالية.

وتظل أسعار الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 محل متابعة مستمرة على مدار ساعات التداول، مع إمكانية حدوث تغيرات جديدة خلال اليوم وفقًا لحركة البورصة العالمية والسوق المحلية.

وبالتالي، فإن الأسعار المعلنة في بداية التعاملات تمثل مستويات استرشادية، وقد تشهد تحديثًا صعودًا أو هبوطًا مع تغير حركة السوق، وهو ما يجعل متابعة تحديثات سعر الذهب عيار 21 وعيار 24 وعيار 18 وسعر الجنيه الذهب أمرًا مهمًا للراغبين في الشراء أو الاستثمار.