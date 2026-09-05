وكيل صحة سوهاج: تنظيم 7 قوافل طبيبة مجانية خلال شهر سبتمبر الجاري

صحة سوهاج

الكشف الطبي المجاني على أكثر من 4 آلاف مواطن ضمن قوافل «حياة كريمة» خلال اغسطس 2026

أعلن الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية لنحو 4 آلاف و 32 مواطنًا خلال شهر أغسطس 2026، وذلك من خلال 6 قوافل طبية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، جابت عددًا من قرى المحافظة الأكثر احتياجًا للخدمات الصحية، لافتاً إلى أن تلك القوافل هي استمراراً لتنفيذ رؤية الدولة في تحقيق العدالة الصحية

كما أكد " رفعت " أن الجهود المتواصلة التي تبذلها قوافل مديرية الصحة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالمواطنين في القرى والأماكن الأكثر احتياجًا للخدمة الصحية، مشيرًا إلى أن الهدف هو توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في أماكن إقامتهم، وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية بالمجان.

واستهدفت القوافل قرى عرابة أبو عزيز و البطاخ و الوقدة بمركز المراغة و العمايدة بمركز المنشاه و الحاجر عزبة بمركز دار السلام

و من جانبه أوضح الدكتور أحمد جمال وكيل المديرية إن القوافل ضمت العديد من التخصصات الطبية، من بينها الباطنة، والأطفال، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والجلدية، والنساء والتوليد، إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وصيدلية مجهزة لصرف الأدوية بالمجان، فضلًا عن تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين.



و أضافت الدكتورة سحر عواجة، مدير إدارة القوافل الطبية، أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال الفحوصات والعلاج، مؤكدة أن جميع الخدمات الطبية تقدم بالمجان، مع الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى.

وكيل صحة سوهاج



و في سياق متصل أشار الدكتور أحمد رفعت ان شهر سبتمبر سيشهد تنظيم 7 قوافل طبية بقري أولاد الشيخ و اللاحايوه قبلي و اللاحايوه شرق و أم دومة و تل الزوكي و البخايتة و الحرجة بالقرعان

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

كما تعكس القوافل الطبية قدرة قطاع الصحة بسوهاج على الوصول بالخدمة الصحية إلى المواطنين في مواقعهم، وتسهم في سد فجوات الخدمات الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمة طبية آمنة وذات جودة لجميع أبناء محافظة سوهاج دون استثناء